При переводе денег по номеру телефона, банки будут обязаны спрашивать согласие у клиентов на зачисление средств
21 июня 2018 20:42
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Поправки направлены, например, на то, чтобы исключить случаи перевода денег на счета клиентов без их согласия онлайн и через мобильные приложения, если в качестве идентификатора используется только номер телефона, пояснили РБК в ЦБ. Банки согласно новым правилам должны будут запрашивать у клиента разрешение на зачисление средств, в случае если номер используется в качестве идентификатора.
Возможность перевести деньги по номеру телефона предусмотрена во многих мобильных и онлайн-приложениях. Основная доля переводов с карты на карту между физическими лицами (13,6 трлн из 19 трлн руб. по состоянию на март текущего года) приходится на Сбербанк, который оказывает такую услугу через сервис «Сбербанк Онлайн» (активная аудитория в прошлом году, по данным банка, — 40 млн человек). Подтверждение у получателя при этом не запрашивается.
Сбербанк, как и большинство других банков, предоставляющих возможность перевода по номеру телефона, ограничивает переводы только счетами карт, выпущенных им самим. Но некоторые, например Тинькофф Банк, предоставляют возможность перевода по номеру телефона на карты других банков.
В апреле Mastercard объявила о запуске сервиса, который позволит переводить деньги по номеру телефона на карты любых банков (причем не только Mastercard, но и Visa). К платформе пока присоединился только Райффайзенбанк. При переводе средств по номеру телефона получатель для зачисления на счет должен ввести код подтверждения, пройдя по специальной ссылке.
В пресс-службе Сбербанка и Mastercard отказались комментировать предложенные ЦБ нововведения. В Тинькофф Банке не ответили на запрос РБК. В Райффайзенбанке рассказали, что изначально предусмотрели для клиентов возможность самостоятельно решать, хотят ли они получать переводы по номеру телефона от других клиентов: в настройках онлайн-банка клиент может запретить перевод по номеру телефона или электронной почте. «Мы предусмотрели такую опцию, поскольку предполагали, что некоторые клиенты захотят оставить более конфиденциальным свое взаимодействие с банком», — объяснили в пресс-службе.
Переводы на банковский счет по номеру телефона могут в некоторых случаях стать причиной судебных разбирательств, говорят опрошенные РБК юристы. Одно из возможных негативных последствий — предъявление требования о взыскании неосновательного обогащения, говорит юрист практики разрешения споров и банкротства «Линии права» Кирилл Коршунов. В этом случае инцидент может быть исчерпан уже после того, как клиент, на чей счет поступили деньги, просто вернет их плательщику.
Серьезные риски такие переводы создают для должностных лиц. Учитывая запрет на получение подарков для государственных и муниципальных служащих, по закону в случае зачисления денег на счет они должны сообщить о случившемся работодателю и сдать деньги — в противном случае возможны дисциплинарные взыскания, объясняет Коршунов. Кроме того, не исключена возможность «инсинуаций в отношении добросовестных чиновников»: например, несанкционированный перевод может искусственно создавать видимость наличия конфликта интересов, заключает юрист.
Главный риск, который может возникнуть у клиента из-за несанкционированного денежного перевода, заключается в том, что тот может попасть в поле зрения правоохранительных органов и службы безопасности по подозрению в совершении сомнительных операций, предупреждает управляющий партнер АБ «Деловой фарватер» Роман Терехин.
Банки по закону обязаны проверять платежи и переводы клиентов. «Игнорирование такого обязательства может привести к потере лицензии. В свою очередь, клиент, получивший несанкционированный перевод, гипотетически может столкнуться с блокировкой счета и истребованием объяснений со стороны отдела финансового мониторинга кредитной организации», — говорит Терехин. Разморозка счета, заблокированного по подозрению в терроризме или экстремистской деятельности, может длиться долго, отмечает Коршунов из «Линии права».
Информация о подозрительных клиентах попадает в единый список, которым пользуются все банки. Возникнут проблемы с осуществлением банковских операций, в том числе со снятием наличных, заключает Терехин.
Но жалобы от клиентов банков, связанные с зачислением денег из неизвестных источников, — редкий сюжет, говорит председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин. Поэтому механизмы дополнительной идентификации, такие как СМС-согласие клиентов банков на зачисление денег, являются излишними, считает он.
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