Председателем Поволжского банка Сбербанка назначен Александр Анащенко.

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Председателем Поволжского банка Сбербанка назначенЕго губернаторупредставил зампред правления банкаПерестановка связана с переходомв головной офис на должность старшего вице-президента в блоке "Корпоративный бизнес".До переезда в Самару Александр Анащенко возглавлял Западно-Сибирский банк Сбербанка."Команда Поволжья профессиональная. Заложенные традиции мы преумножим: будем работать над качеством жизни граждан,открывать рабочие места и создавать условия для развития бизнеса", - отметил Александр Анащенко, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.