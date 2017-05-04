Председатель Поволжского банка ПАО Сбербанк Владимир Ситнов вошёл в состав совета директоров казахстанского Дочернего Банка АО «Сбербанк»

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Как сообщает пресс-служба Поволжского банка, решение об изменении состава совета директоров казахстанского дочернего банка Сбербанка было принято на общем собрании акционеров 28 апреля2017 года. Состав совета директоров был расширен с 8 до 10 человек и в настоящее время выглядит следующим образом.Председатель совета директоров –Члены совета директоров –Независимые директора, члены совета директоров –По итогам I квартала 2017 года ДБ АО «Сбербанк» занял 4-е место среди 33 казахстанских банков поразмеру активов.ДБ АО «Сбербанк»Лицензия №1.2.199/93/31 от 23.12.2014 г. выдана Национальным Банком Республики Казахстан.Официальный сайт – www.sberbank.kzОсновным акционером ДБ АО «Сбербанк» является ПАО «Сбербанк».Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.