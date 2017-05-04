Председатель Поволжского банка ПАО Сбербанк Владимир Ситнов вошёл в состав совета директоров казахстанского Дочернего Банка АО «Сбербанк»
4 мая 2017 12:56
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Как сообщает пресс-служба Поволжского банка, решение об изменении состава совета директоров казахстанского дочернего банка Сбербанка было принято на общем собрании акционеров 28 апреля
2017 года. Состав совета директоров был расширен с 8 до 10 человек и в настоящее время выглядит следующим образом.
Председатель совета директоров – Наталья Лазарева.
Члены совета директоров – Игорь Коломейский, Владимир Ситнов, Алексей Ашурков, Павел Барчугов, Григорий Анашкин, Александр Камалов, Куаныш Тазабеков.
Независимые директора, члены совета директоров – Денис Звягинцев и Бахытжан Исенгалиев.
По итогам I квартала 2017 года ДБ АО «Сбербанк» занял 4-е место среди 33 казахстанских банков по
размеру активов.
ДБ АО «Сбербанк»
Лицензия №1.2.199/93/31 от 23.12.2014 г. выдана Национальным Банком Республики Казахстан.
Официальный сайт – www.sberbank.kz
Основным акционером ДБ АО «Сбербанк» является ПАО «Сбербанк».
Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.
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