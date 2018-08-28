Предприниматели из Самары научились лучше понимать предпочтения клиентов
28 августа 2018 14:28
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28 августа 2018 — В Самаре состоялось первое мероприятие программы «Бизнес класс» от Сбербанка и Google для действующих и начинающих предпринимателей. Проект проходит в регионе при поддержке Правительства Самарской области. Тренинг посетили более 200 самых активных участников программы из четырех регионов: Самарской, Саратовской, Ульяновской и Волгоградской областей. Мастер-класс, рассчитанный на целый день, провел Константин Холстинин, постоянный эксперт программы и консультант в области разработки новых продуктов. Мероприятие было посвящено исследованию поведения потребителей и изучению метода дизайн-мышления для совершенствования бизнес-модели. Многие предприниматели отметили, что одной из самых ценных тем оказалось позиционирование продукта или услуги.
«Опыт клиента — неиссякаемый источник для успешного развития компании. Обратная связь помогает выявить сильные и слабые стороны, понять, в верном ли направлении движется предприниматель, — говорит Константин Холстинин, эксперт программы «Бизнес класс». —
Именно поэтому на мастер-классе мы рассматривали эффективные методы по исследованию целевой аудитории и сосредоточили внимание на методе дизайн-мышления. Надеюсь, полученные знания помогут участникам применить новые инструменты в своей практике и повысить привлекательность продукта или услуги».
«Ценность мастер-класса состоит в том, что полученную информацию можно сразу применять на практике. Мы изучали не только методы по исследованию потребителей, но и разбирали конкретные кейсы, чтобы лучше понять механику работы с ними. Одна из частей мастер-класса
была посвящена построению бизнес-модели. Я читала книгу по этой теме, которую рекомендовал спикер, но так до конца и не смогла понять, как лучше адаптировать эти знания в моем проекте. На очной встрече эксперт подробно объяснил, как проверить идею на жизнеспособность, проанализировать опыт клиента, создать прототип бизнес-модели. В результате я стала лучше разбираться в этих вопросах и готова действовать», — комментирует участник программы «Бизнес класс» Сенина Алена, руководитель проекта «Областной Визовый Центр» из Самары.
На практической части мероприятия участники освоили метод дизайн-мышления на реальных кейсах. Предприниматели подошли к задаче достаточно креативно: некоторые создали прототип бизнес-модели в виде наглядного макета из подручных материалов, другие
подготовили театральную сценку для презентации результатов. Мастер-класс завершился презентацией командных работ и обсуждением потенциальных проектов. Среди них — коворкинг для работающих мам, сервис по подбору нянь, создание домов с интерьером по индивидуальным проектам на 3D-принтере, платформа с видео- отзывами о путешествиях с возможностью забронировать тур, продажа продуктов из козьего молока для аллергиков с онлайн-трансляцией из вольера с животными.
«Бизнес класс» — это бесплатная федеральная программа развития предпринимательских компетенцией для действующих и начинающих
бизнесменов. Проект реализуется в 46 регионах России. В нем уже зарегистрировались более 290 тысяч человек со всей страны, в том числе более 17 тысяч из Самарской, Саратовской, Ульяновской и Волгоградской областей.
«Бизнес класс» доступен в двух режимах — «онлайн» и «интенсив». Первый состоит из видеоуроков, вебинаров, тестовых заданий и дополнительных материалов. Программа курса разработана ведущими российскими экспертами. Все жители России могут бесплатно к ней
присоединиться и пройти восемь онлайн-модулей по основным направлениям: маркетингу и продажам, моделированию, исследованию рынка, финансам, продвижению и стратегии развития, юридическим аспектам, управлению персоналом. Приглашаем зарегистрироваться
на сайте www.business-class.pro и приступить к обучению. Для успешного освоения тщательно отобранного материала понадобится не больше 1-3 свободных часов в неделю.
«Интенсив» включает в себя все составляющие режима «онлайн», а также очные мероприятия и наставничество. В Самаре планируются еще три мастер-класса. На них будут приглашены те участники проекта, которые успешно прошли этапы тестирования в интенсивный режим. Благодаря таким тренингам предприниматели могут опробовать новые методики развития и создания компании, а также завязать полезные деловые знакомства.
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