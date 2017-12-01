Предприниматели Поволжья экономят средства и время с помощью электронного документооборота

124

Более 38 тысяч юридических лиц – клиентов Поволжского банка ПАО Сбербанк используют услугу e-invoicing.С начала года число пользователей электронного документооборота увеличилось в полтора раза.E-invoicing позволяет клиентам обмениваться любыми документами в электронном виде, юридическую значимость им придает подписание усиленной квалифицированной электронной подписью, соответствующей требованиям 63-ФЗ. Неоспоримое преимущество сервиса – его можно подключить бесплатно и без визита в банк.Подробная информация на сайте: www.sberbank.ruПереход на e-invoicing является общемировым трендом: в Европе объем документации, вырабатываемый коммерческими структурами и госучреждениями, давно переведен в виртуальное пространство. Экономия по сравнению с «обычным» способом ведения дел может достигать 15-кратных размеров за каждый документ.Поволжский банк, следуя общемировой тенденции, переводит документооборот с поставщиками и клиентами банка в электронный вид. Процесс закупочной деятельности, от момента заключения договора до передачи документов первичного бухгалтерского учета, успешно переведен банком в электронные каналы. Счета-фактуры за услуги банка направляются клиентам в электронном виде. Клиенты используют e-invoicing для передачи в банк документов, подтверждающих платежи, осуществляемые в рамках Федерального закона № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», а также документов для мониторинга кредитных операций. В середине года банк приступил к использованию сервиса для подписания договорной документации с клиентами. Все преимущества сервиса уже успешно испытали при подписании кредитно-обеспечительной документации, договоров факторинга, в настоящее время пилотируется подписание зарплатных договоров и договоров инкассации с клиентами.