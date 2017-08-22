Поволжский банк выпустил более 900 тысяч карт системы «Мир»

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Поволжский банк ПАО Сбербанк эмитировал более 900 тысяч банковских карт платежной системы «Мир».Платежная система «Мир» - российская национальная платежная система, оператором которой является АО «НСПК». Система была создана в 2014 году.Банковские карты этой платежной системы предназначены для наличного и безналичного использования на территории РФ. При этом инфраструктура национальной платежной системы «Мир» постоянно расширяется. Так, с 1 июля 2017 года все банки РФ принимают эти карты в банкоматах и pos-терминалах.Сбербанк предлагает клиентамразличные виды карты «Мир», включая классическую и социальную. Карты «Мир» защищены электронным чипом, что повышает их безопасность.С помощью карт «Мир» клиенты могут совершать все необходимые банковские операции: оплачивать товары и услуги в РФ, снимать наличные в банкоматах, совершать платежи и переводы и др.Дополнительно все держатели карты могут стать участниками программы «Спасибо от Сбербанка» и получать гарантированные бонусы «Cпасибо» в размере 0,5% от суммы покупки, а также дополнительные повышенные бонусы от партнеров акции. К карте можно подключить услугу «Мобильный банк», благодаря которой держатель сможет управлять своим счетом и получать информацию о его состоянии в режиме онлайн. Также держатели карт «Мир»могут получить доступ в интернет-банк Сбербанк Онлайн. Срок действия классической и социальной карт «Мир» – 3 года.Оформить карту платежной системы «Мир» можно в любом офисе Сбербанка, обслуживающем физических лиц.Также для удобства клиентов реализована возможность оформить карту на сайте банка www.sberbank.ru. Участники зарплатных проектов могут выпустить карту «Мир» с индивидуальным дизайном.Среди регионов, на территории которых работает Поволжский банк, больше всего карт «Мир» выпущено в Самарской (206 тысяч), Саратовской (182 тысячи) и Волгоградской (137 тысяч) областях. В Оренбургской области банк эмитировал 108 тысяч карт, в Ульяновской – 98 тысяч, в Пензенской и Астраханской – по 85 тысяч карт.