Поволжский банк подвел итоги деятельности за первое полугодие
10 августа 2017 17:17
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По словам заместителя председателя Поволжского банка Светланы Арнаутовой, за первые шесть месяцев банк выдал 21,9 тысяч жилищных кредитов на общую сумму свыше 26 млрд. рублей, портфель жилищных кредитов составил 189 млрд. рублей. За тот же период банк выдал более 210 тысяч потребительских кредитов на 33 млрд. рублей.
Событием, которое значительно повлияло на рынок ипотеки в 1 полугодии текущего года, стало неоднократное снижение процентных ставок по жилищным кредитам. На начало июня средние ставки по ипотеке на первичное жилье составили 10-12%, на вторичное - 10,75-12,25%. В этом году Сбербанк задал тенденцию по снижению ставок, которую поддержали и другие игроки рынка ипотечного кредитования. Кстати, очередное снижение ставок по жилищным кредитам состоялось 10 августа. Стоит отметить, что сейчас установился паритет в приобретении вторичного и первичного жилья, многие
застройщики предоставляют квартиры с адекватным ремонтом.
Помимо этого, Сбербанк последовательно развивает клиентоцентричную модель работы. Теперь регистрацию сделки можно провести на сайте onreg.domclick.ru без посещения Росреестра или МФЦ. Кроме этого, персональный менеджер, работающий на сайте, берет на себя взаимодействие с Росреестром и контроль регистрации, а также сопровождение сделки. В настоящее время уже треть клиентов использует этот сервис.
Другая заметная тенденция в сфере кредитования в первом полугодии 2017 года - рефинансирование кредитов. В Сбербанке по программе рефинансирования можно объединить до 5 кредитов (потребительский кредит, автокредит, кредитная карта), взятых как в Сбербанке, так и в другом банке под сравнительно низкую процентную ставку. Заявку на рефинансирование может приниматься по упрощенной форме - могут принять по упрощенной системе - без предоставления документов, подтверждающих доход заёмщика. Как упомянуто на брифинге, в целом граждане стали больше брать кредитов и средний чек увеличился.
В первом полугодии 2017 года сохранилась тенденция двух последних лет - сберегательная модель поведения. Отсутствовали резкие всплески активности по снятию/открытию вкладов. Наиболее востребованными были вклады на короткие сроки (3,6 месяцев и 1 год). За 6 месяцев в банке было открыто свыше 1,49 млн. вкладов, что позволило увеличить портфель до 786 трлн, рублей (+5,4%). При этом динамично развиваются онлайн-вклады, для открытия которых не требуется помещения офиса (все операции совершаются в Сбербанк Онлайн).
Еще одной важной сферой работы банка является развитие безналичного мира. Так, сейчас в Поволжском банке более 89% платежей совершаются безналичным способом. Основными драйверами развития банка остаются интернет-банк Сбербанк Онлайн (и его мобильная версия), Мобильный банк и Автоплатеж. Мобильные приложения Сбербанк Онлайн позволяют легко и просто управлять своими счетами, картами, кредитами и вкладами из любого места, где есть подключение к интернету.
Активно применяется двухмерное штрих-кодирование. Эту работу Сбербанк ведет с 2014 года. Двойной штрих-код может быть нанесен на абсолютно любую квитанцию: коммуналку, свет, газ, интернет и т.д., что позволит унифицировать выставление счетов, минимизировать количество ошибок и отказов, возникающих при оплате, повысить качество обслуживания клиентов и увеличить скорость обработки платежей.
Большое внимание уделяется развитию сети роз-терминалов. За первое полугодие сеть выросла на 19 тысяч устройств. Стабильно растет и количество операций. Если в январе клиенты совершили 38 млн. операций, то в июне - 49,7 млн. Динамично развивается интернет-эквайринг, когда банк передает компании - владельцу сайта-магазина программное обеспечение, которое позволяет проводить платежи в сети интернет. Сбербанк предлагает всем предпринимателям установить смарт-терминал «Эвотор», который уже называют инновационным решением для малого бизнеса. В 2017 году банк установил 869 смарт-терминалов.
Еще одна технология, нацеленная на удобство клиента – бесконтактные платежи. Благодаря этой технологии возможно оплачивать покупки или услуги в одно касание - просто приложив карту (или смартфон) к терминалу. Журналистам на брифинге продемонстрировали, как можно быстро, удобно и безопасно расплатиться с помощью системы Samsung Pay просто приложив смартфон к терминалу. При бесконтактных операциях карта все время остается у держателя в руках, он контролирует процесс оплаты от проверки суммы на терминале до списания средств с карты. При этом до 1000 рублей не нужен ввод пин-кода. Данные платежи демонстрируют хорошую динамику. Если в октябре 2016 года доля операций составляла 0,1%, то в мае - 1,1%. На данный момент 80% терминалов готовы к приему таких платежей.
Как отмечалось на брифинге, Сбербанку важен каждый клиент, а потому для каждого банк разрабатывает персональные предложения продуктов и услуг. Журналистам показали работу системы CRM, которая анализирует операции клиента и на основании полученных данных предлагает наиболее оптимальные продукты и услуги. К примеру, если человек делает покупки на АЗС, система делает вывод, что у клиента есть автомобиль и предлагает подключить автоплатеж штрафов ГИБДД. Помимо практичной пользы (теперь не нужно регулярно проверять штрафы, система сделает это сама), с помощью Автоплатежа можно и сэкономить, так как в первые 20 дней после выставления штрафа оплатить его можно с 50-процентной скидкой.
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