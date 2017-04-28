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Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

Поволжский банк информирует о работе офисов в праздничные дни

28 апреля 2017 14:35
117
С 10 мая все офисы работают в обычном режиме.
Поволжский банк ПАО Сбербанк информирует о работе офисов на майские праздники.

1, 8, 9 мая 2017 г. обслуживание клиентов в Самаре производится в дежурных офисах.

1 мая работают дежурные офисы по адресам:

 ул.Стара-Загора, 139

 ул.Агибалова, 78

8 мая в Самаре работает более 40 дежурных офисов. С полным списком можно ознакомиться на официальном сайте банка в разделе "Отделения и банкоматы".

9 мая работают дежурные офисы по адресам:

- ул.Аэродромная 50

- ул.Советской Армии 239

Жители других городов области также смогут воспользоваться услугами банка, обратившись в местные дежурные отделения. С полной информацией о режиме работы отделений в праздничные дни на территории Поволжья можно ознакомиться на официальном сайте банка в разделе "Отделения и банкоматы".

С 10 мая все офисы работают в обычном режиме. 

Для совершения платежей и переводов клиенты Сбербанка могут воспользоваться банкоматами в круглосуточных зонах самообслуживания, а также интернет-сервисом "Сбербанк Онлайн".

Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru
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