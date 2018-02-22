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Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

Поволжский банк информирует о работе офисов в праздничные дни

22 февраля 2018 14:43
140
Для совершения платежей и переводов клиенты Сбербанка могут воспользоваться банкоматами в круглосуточный зонах самообслуживания, а также интернет-сервис «Сбербанк Онлайн».
22 февраля обслуживание клиентов производится в обычном режиме, сокращенном на 1 час.

23 февраля обслуживание клиентов производится с 10:00 - 15:00 часов в дежурных офисах по адресам:

ул.Стара-Загора, 139
ул.Аэродромная, 50

С 24 февраля офисы работают в прежнем режиме.

С полной информацией о режиме работы отделений в праздничные дни на территории Поволжья можно ознакомиться на официальном сайте банка в разделе «Отделения и банкоматы».

Для совершения платежей и переводов клиенты Сбербанка могут воспользоваться банкоматами в круглосуточный зонах самообслуживания, а также интернет-сервис «Сбербанк Онлайн». 
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