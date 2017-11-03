Поволжский банк информирует о работе офисов в праздничные дни

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Сегодня, 3 ноября время работы офисов в Самарской области сокращено на 1 час.4 ноября в Самаре обслуживание клиентов проходит в дежурных офисах по адресам:• ул.Советской Армии, 239• ул.Агибалова, 78• ул.Самарская, 2075 ноября работают офисы по адресам:• ул.Аэродромная, 50• ул.Стара-Загора, 1396 ноября в Самаре будут работать более 40 дежурных офисов, в том числе по адресам:• ул. Мичурина, 52• ул.Ташкентская, 92• ул. Победы, 93• Зубчаниновское шоссе, 159• Пугачевский тракт, 61Время работы офисов в праздничные дни - с 10:00 до 15:00.С 7 ноября офисы работают в прежнем режиме.С полной информацией о режиме работы отделений в праздничные дни на территорииСамары и области можно ознакомиться на официальном сайте банка в разделе«Отделения и банкоматы».Для совершения платежей и переводов клиенты Сбербанка могут воспользоватьсябанкоматами в круглосуточный зонах самообслуживания, а также интернет-сервис«Сбербанк Онлайн».