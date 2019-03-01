Поволжский банк Сбербанка подвел итоги 2018 года

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Основными темами встречи стали развитие безналичного мира, форм и каналов обслуживания, внедрение новых продуктов и сервисов, а также расширение программ государственно-частного партнерства.«Сбербанк стремится создавать продукты и сервисы, призванные помочь сохранить самый ценный ресурс наших клиентов – время, - рассказал председатель Поволжского банка Александр Анащенко. – Уже сегодня клиенты могут, не выходя из дома, открыть вклад, получить кредит, приобрести или продать недвижимость с помощью сервиса «ДомКлик», совершить все необходимые платежи».По итогам 2018 года Поволжский банк значительно нарастил объем выдач жилищных и потребительских кредитов. Так, за прошедший год было выдано более 662 тысяч потребительских кредитов на общую сумму 125 млрд. – этот показатель на 65% превысил итоги 2017 года. На 40% вырос объем выдачи ипотечных кредитов: за 2018 год выдано 74 тысяч кредитов на общую сумму 101 млрд. рублей. В прошедшем году в 5 раз увеличилось число клиентов Поволжского банка, оформивших ипотеку с помощью онлайн-площадки Сбербанка «ДомКлик». Если в 2017 году через «ДомКлик» ключи от новых квартир получили порядка 1900 семей, то по итогам 2018 года почти 10 000 отметили новоселье благодаря онлайн-сервису.Банк остается опорным для большинства жителей регионов Поволжья. Около 2,5 млн. человек получают зарплаты на карты Сбербанка. За прошедший год количество предприятий, выбравших зарплатный проект банка, выросло на 28% – до 49 тысяч.В 2018 году приоритетной была работа по обеспечению доступности финансовых услуг для жителей сельской местности. На начало 2019 года сельская филиальная сеть Поволжского банка насчитывает 891 офис, к 2020 году планируется увеличить их количество до 933. Помимо этого, разработаны новые форматы взаимодействия с клиентом, чтобы сделать доступными банковские услуги вне зависимости от наличия офиса. «Мы планируем поддерживать уже существующую сельскую сеть, расширять перечень услуг, активно развивать новые и альтернативные форматы нашего присутствия», – отметила заместитель председателя Поволжского банка ПАО Сбербанк. Один из новых форматов – «банковский платежный агент», который позволяет выдавать наличные в магазинах, которые находятся в деревнях и селах, работающих с эквайрингом Сбербанка. К 2020 году в Поволжском банке планируется открыть около 300 подобных точек агентской сети. В отдельных областях продолжают работу передвижные пункты кассового обслуживания, которые позволяют сделать банковские услуги в селах максимально доступными.Важным приоритетом для банка в 2018 году стала адаптация инфраструктурыбанка для клиентов с ограниченными возможностями. Сегодня в отдельных офисах Самары и Волгограда клиенты с нарушением слуха могут воспользоваться услугой видеосурдоперевода, что значительно упрощает процесс получения банковских услуг. Новые возможности для особенных клиентов появились на сайте и в мобильном приложении банка.По итогам года наблюдался значительный рост объемов безналичных платежей. Так, оборот торгового эквайринга по итогам 2018 года вырос на 55% и составил 547 млрд. рублей. В 2018 году количество активных POS-терминалов выросло на 31% и составило 144 тыс. штук. Сегодня даже в отдаленных сельских магазинах есть возможность расплатиться банковской картой.В Волгограде, Пензе и Саратове Сбербанк обеспечил возможность мгновенной бесконтактной оплаты со смартфона с помощью QR-кодов. Использование приложения упростит процесс покупок для владельцев банковских карт и позволит малым предприятиям и индивидуальным предпринимателям, не использующим торговый эквайринг, увеличить клиентопоток без дополнительных затрат на установку оборудования.Продолжается внедрение безналичной оплаты в общественном транспорте в регионах Поволжского банка. Сегодня проект уже реализован в Самаре, Ульяновске, Новокуйбышевске, Волгограде, Энгельсе, Оренбурге и Орске.Результаты работы корпоративного блока на пресс-конференции озвучил заместитель Председателя Поволжского банка ПАО Сбербанк«Сегодня каждая третья компания в Поволжье является клиентом Сбербанка. За 2018 год 54,5 тысячи корпоративных клиентов выбрали Сбербанк в качестве партнера для открытия и развития бизнеса, что на 20% больше показателя 2017 года. На 1 января 2019 года активная клиентская база корпоративных клиентов превысила 177 тыс. клиентов», – отметилКредитный портфель корпоративных клиентов вырос на 4,2%, превысив отметку в 511 млрд. рублей. Основной рост портфеля по итогам года произошел в сегментах малого и микробизнеса (кредитный портфель вырос на 11,2% до 35,3 млрд руб.), а также крупного и среднего бизнеса (рост кредитного портфеля составил 18,1% – до 193,4 млрд рублей).«Развитие клиентов приводит к развитию бизнеса, регионов и страны в целом. Для региональных предпринимателей мы стали не просто банком, а полноценным партнером и помощником», – отметилВ части продуктов корпоративного бизнеса в 2018 году банк сделал упор на развитие как банковских, так и небанковских сервисов, а также диджитализацию услуг для клиента. Сегодня любой предприниматель может заполнить заявку на кредит в личном кабинете «Сбербанк Бизнес Онлайн», а тот, у кого нет личного кабинета – на сайте банка. Клиент, исходя из своих потребностей, выбирает вид кредита, загружает документы, выбирает наиболее подходящий офис и ждет звонка от менеджера. Предприниматель может отслеживать статус заявки, а также вести онлайн-чат со всеми участниками процесса. Почти половина всех заявок на кредит сегодня проходит через «Сбербанк Бизнес Онлайн» – в результате в 2 раза сократилось время, затрачиваемое клиентами для подачи документов в банк.Еще одно важное направление – выстраивание максимально эффективных отношений между банком и застройщиками в ответ на изменения в федеральном законе 214-ФЗ. С 1 июля 2018 года Сбербанк запустил новый продукт – кредитование проектов жилищного строительства при осуществлении расчетов по договорам участия в долевом строительстве с использованием счетов эскроу. За прошлый год в Поволжском банке было заключено 4 сделки с использованием эскроу. Первую сделку Сбербанк провел в Оренбурге. Кредитная линия была открыта девелоперской компании ООО «Специализированный застройщик «УПСК Жилстрой» для строительства микрорайона «Дубки».В 2018 году на территории Поволжского банка также было открыто 3 центра оказания услуг «Мой бизнес»: в Оренбурге, Ульяновске и Пензе для юридических лиц и частных предпринимателей. Центры созданы на базе действующих офисов банка при содействии региональных многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) субъектов Российской Федерации в рамках федерального приоритетного проекта Правительства Российской Федерации «Малый бизнес и поддержкаиндивидуальной предпринимательской инициативы».Еще одним нововведением Сбербанка по итогам 2018 года стал запуск сервиса дистанционной регистрации бизнеса и открытия расчетного счета. Воспользоваться сервисом предприниматели могут как самостоятельно, через платформу «Деловая среда», так и через партнеров Сбербанка.Приоритетом 2019 года, как и 2018-го, станет расширение сотрудничества банка и правительств областей при реализации проектов в формате государственно-частного партнерства в сфере образования, здравоохранения и жилищно-коммунального хозяйства. Так, в прошлом году дочерняя компания банка «Сбербанк Лизинг» передала в лизинг онкологическому диспансеру Волгоградской области оборудование для лучевой терапии, предлучевой подготовки пациентов и радиохирургии. Это была первая сделка в рамках партнерства Сбербанка и госкорпорации «Росатом» по разработке комплексного решения для осуществления централизованных поставок в лизингвысокотехнологичного медицинского оборудования в региональные учреждения здравоохранения по всей стране.В конце прошлого года Сбербанк сделал очень важный шаг на рынке государственно-частного партнерства, запустив на рынок коробочныепредложения. «Коробка» – это набор типовой документации, которая помогает качественно подготовить, структурировать проект с учетом требований банков, повысить шансы на получение банковского финансирования, что особенно актуально для небольших региональных концессий. Первой появилась «коробка» в сфере теплоснабжения, затем – решения для образования и гериатрии. В декабре 2018 года были утверждены еще две – для водоснабжения/водоотведения и обращения с отходами. Таким образом, теперь в арсенале клиентов Сбербанка пять «коробочных» решений.Сбербанк также продолжает реализацию проекта «Бережливая поликлиника», направленного на повышение эффективности деятельности медицинских учреждений, расположенных на территории Поволжского банка. Проектные команды прошли обучение по инструментам оптимизации процессов, командному взаимодействию и системе управления процессами в компании.Проект «Бизнес класс», организованный Сбербанком и Google при поддержке областных правительств, имеет большое значение для регионов и способствует развитию малого бизнеса, созданию новых рабочих мест. В программе приняли участие почти 28 тысяч жителей Самарской, Волгоградской, Саратовской и Ульяновской областей. Уже действующим предпринимателям проект позволил вывести бизнес на новый уровень, а начинающим – получить базовые знания, необходимые для успешного ведения своего дела.«Сбербанк обладает колоссальным проектным опытом, которым готов делиться с клиентами и партнерами. У нас есть необходимаяресурсная база для развития региональных проектов, в части консультационной и финансовой поддержки. И в 2019 году поддержка проектов государственно-частного партнерства будет одним из приоритетных направлений нашей работы», – отметилВ завершение пресс-конференциианонсировал всероссийское образовательное мероприятие для школьников «Урок цифры» на тему «Искусственный интеллект и машинное обучение». Это необычные уроки информатики, подготовленные специалистами по аналитике данных Сбербанка. Уроки направлены на развитие ключевых компетенций цифровой экономики у школьников, а также на их профориентацию для осуществления дальнейшей деятельности в сфере информационных технологий. «Урок цифры» проходит с 25 февраля по 3 марта 2019 года во всех регионах Поволжского банка. Организаторами Урока выступают Министерство просвещения РоссийскойФедерации, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, АНО «Цифровая экономика» и ПАО Сбербанк в партнерстве с ключевыми российскими компаниями сферы информационных технологий.