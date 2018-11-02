Поволжский банк Сбербанк информирует о работе офисов в праздничные дни

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, время работы офисов сокращено на один час.обслуживание клиентов в офисах не производится.в Самаре клиенты могут получить услуги банка в дежурных офисах по адресам:ул. Аэродромная, 50ул. Стара - Загора, 139Офисы будут работать с 10.00 до 15.00Для совершения платежей и переводов клиенты Сбербанка могут воспользоваться банкоматами в круглосуточных зонах самообслуживания, а также интернет-банком Сбербанк Онлайн.С подробным режимом работы можно ознакомиться на сайте sberbank.ru в разделе «Отделения и банкоматы».