Потанин предупредил лондонский суд об угрозе санкций США против Дерипаски
21 февраля 2018 19:38
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UC Rusal может быть не в состоянии покрыть этот ущерб в случае введения против компании санкций США, отмечает «Интеррос». В конгрессе США сейчас рассматривается законопроект о защите американских выборов от угрозы вмешательства (так называемый DETER Act). Если он будет принят, то позволит президенту Дональду Трампу блокировать активы всех участников «кремлевского списка» (в него вошли российские бизнесмены с состоянием более $1 млрд, включая Олега Дерипаску и самого Потанина), если США установят, что Россия вмешалась в выборы, включая выборы губернаторов и конгрессменов, которые пройдут в ноябре 2018 года. «Если это случится, то активы UC Rusal в США заморозят, а американские банки прекратят расчеты с UC Rusal, таким образом, компания не сможет работать с долларами. Более того, все возможные расчеты с UC Rusal, даже в других валютах, будут грозить американскими санкциями для банков и, возможно, для «Интерроса», — пишет заместитель генерального директора по инвестициям «Интерроса» Алексей Башкиров в свидетельских показаниях, направленных в Высокий суд Лондона 15 февраля (у РБК есть копия). Представитель UC Rusal отказался от комментариев.
Если сделка с Crispian затянется на год из-за иска UC Rusal, ущерб «Интерроса» составит более $400 млн, указывает Башкиров. В эту сумму он включает упущенную выгоду от ожидаемых дивидендов на 4% «Норникеля», а также проценты, которые холдинг должен выплачивать структуре Абрамовича и Абрамова в рамках соглашения, заключенного между компанией Bonico Владимира Потанина и Crispian 14 февраля. С момента заключения этого соглашения до завершения сделки компания Потанина должна выплачивать структуре Абрамовича и Абрамова 6,79% годовых от суммы сделки ($1,48 млрд), за год сумма дополнительных выплат достигнет $100 млн, предупреждает топ-менеджер «Интерроса».
Структуры Потанина уже привлекли долговое финансирование на выкуп 4% «Норильского никеля» у Crispian (4%), следует из материалов «Интерроса». «Интеррос» будет вынужден либо нести издержки, обслуживая этот долг, либо отказаться от него, но в условиях возможных санкций США против российских бизнесменов у холдинга нет уверенности, что у него сохранится доступ к этому финансированию, пишет Башкиров.
По мнению Башкирова, целью UC Rusal, обратившейся в Высокий суд Лондона, является попытка помешать планам Потанина увеличить долю в «Норникеле». Кроме того, «Интеррос» считает, что компания Дерипаски «использует судебные разбирательства как рычаг для внесения желаемых им изменений в акционерное соглашение» UC Rusal. О каких изменениях идет речь, в UC Rusal не прокомментировали.
UC Rusal предлагает, чтобы Валентин Юмашев стал новым арбитром и гарантом соблюдения мировой между Дерипаской и Потаниным (с конца 2012 года эту функцию исполняет Абрамович), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на судебные документы UC Rusal. Юмашев возглавлял администрацию президента Бориса Ельцина и приходится тестем Дерипаске.
Отношения между Дерипаской и Потаниным, у которых был акционерный конфликт из-за вопросов управления «Норникелем» до конца 2012 года, вновь обострились в начале 2018 года, когда структура Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова решила продать 4% «Норникеля» и направила предложения «Интерросу» и UC Rusal. По соглашению акционеров, Crispian должна предложить обоим крупным акционерам выкупить пакет пропорционально их долям в компании. «Интеррос» предложил $1,48 млрд за весь пакет. Приняла предложение и UC Rusal, однако алюминиевая компания сочла, что любая продажа доли Crispian в «Норникеле» не будет соответствовать акционерному соглашению (в чем именно состоит противоречие, в UC Rusal пока не уточняют). Сейчас UC Rusal пытается оспорить сделку через Высокий суд Лондона — разбирательство там должно начаться после 5 марта.
Источники, близкие к Дерипаске, даже заявили во вторник, 20 февраля, что он готов к запуску механизма shoot-out («русская рулетка») в споре с Потаниным.
Механизм «русской рулетки» — это своего рода аукцион: один из акционеров «Норильского никеля» может предложить другому выкупить его долю в компании. Другой должен или принять оферту, или сам выкупить долю партнера за ту же цену, либо назвать более высокую цену за свой пакет.
«Русская рулетка» будет запущена, если Высокий суд Лондона примет сторону Дерипаски и решит, что сделка между Абрамовичем и Потаниным нарушает акционерное соглашение. Но аналитики сомневаются, что этот механизм реально будет задействован. Начальник аналитического департамента БКС Кирилл Чуйко предполагает, что Дерипаска не хочет платить $700 млн за сохранение паритета в «Норникеле» (при пропорциональной продаже доли Crispian), чем и продиктовано его желание отменить сделку с Абрамовичем.
Чистый долг UC Rusal на 30 сентября составлял $7,6 млрд. Чистый долг группы En+ Дерипаски, объединяющей его алюминиевый и энергетический бизнес, на конец сентября составлял $13,1 млрд.
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