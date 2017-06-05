Полезное лето с «Молодежной картой»
5 июня 2017 14:33
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Владельцы «Молодежных карт» могут расплачиваться ими в магазинах, совершать покупки в интернет-магазинах. Также держатели карт получают все сервисы, доступные клиентам банка. Так, услуга «Мобильный банк» позволяет получать уведомления о начислениях и списаниях средств. Сервис «Сбербанк Онлайн» дает возможность подключать автоплатеж, например, за сотовую связь, пользоваться сервисом «Копилка» для накоплений, вести учет своих расходов и открывать вклады.
Помимо стандартных возможностей владельцы «Молодежных карт» получают сниженную до 150 рублей в год стоимость обслуживания, им начисляются повышенные бонусы СПАСИБО, они могут принять участие в акциях, проводимых MasterCard и Visa.
При оформлении карты на сайте sberbank.ru имеется возможность выбора индивидуального дизайна — в базе представлены десятки высококачественных изображений, персонажи популярных интернет-персонажей и компьютерных игр. При желании можно загрузить собственное изображение, в том числе из социальных сетей.
Для получения дополнительной информации и оформления карты нужно обратиться в любой офис Сбербанка. Из документов потребуется только паспорт.
Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.
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