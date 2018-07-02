По подсчетам Альфа-банка, за первые две недели чемпионата мира болельщики сняли в банкоматах на стадионах около 62 млн рублей
2 июля 2018 22:35
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На 12 стадионах чемпионата в 11 городах можно расплатиться только картами Visa (глобальный спонсор), кольцами и браслетами платежной системы, либо наличными. Альфа-банк является национальным спонсором чемпионата — на всех стадионах, принимающих матчи, можно снять наличные только в банкоматах Альфа-банка. Кроме того, прямо на стадионе можно бесплатно получить предоплаченную карту банка и перевести на нее деньги с помощью мобильного приложения своего банка, через банкомат, или же внести наличные при приобретении. Карта не именная, действует полгода и минимальный взнос на нее — 500 руб. Что касается колец и браслетов Visa, то они платные: браслет можно приобрести на стадионе за 500 руб., а кольцо — за 2 тыс руб. Перевести средства на них можно как в банкомате Альфа-банка, так и в мобильном приложении собственного банка онлайн-переводом.
В первые пять дней чемпионата мира иностранные гости, по данным Visa, потратили в Москве по картам платежной системы 1,7 млрд руб., писал ранее РБК. Среди других городов, где иностранцы потратили больше всего, названы Санкт-Петербург (506 млн руб.), Сочи (104 млн руб.), Казань (71 млн руб.) и Екатеринбург (48 млн руб.).
Всего за две недели чемпионата на каждом из 12 стадионов в 11 городах (два стадиона — в Москве) прошло по четыре матча.
Больше всего наличных сняли болельщики из США — на них приходится 8% от всего объема всех снятий (5 млн руб.), Великобритании — 7% (4,3 млн руб.) и Мексики — 6% (3,7 млн руб.). Сам Альфа-банк при снятии наличных в банкоматах не берет комиссию — ее, в соответствии со своими тарифами, может взимать банк — эмитент карты, говорит начальник управления по развитию систем самообслуживания банка Максим Дарешин.
Больше всего болельщики снимали на стадионе «Лужники» в Москве. Как ранее писал РБК, зрители с 14 по 21 июня потратили 139 млн руб., по картам Visa, из которых чуть больше половины — 71 млн руб. — пришлось на иностранцев, а 68 млн руб. — на россиян. За четыре игры зрители сняли наличных в банкоматах «Лужников» 1,2 тыс. раз — на сумму 8,2 млн руб. За все это время посещаемость матчей в «Лужниках» была 100% — все четыре игры на стадионе посетили суммарно 312 тыс. человек. При этом болельщики внесли на предоплаченные карты банка или платежные кольца и браслеты наличных общей суммой 3 млн руб. и воспользовались этой услугой 1,7 тыс. раз.
Кроме того, на стадионах в «Лужниках» и в Санкт-Петербурге в специальных банкоматах болельщики могли получить памятную сторублевую купюру при снятии наличных. Всего, по данным Альфа-банка, такими банкоматами было выдано 16,6 тыс. купюр 3400 болельщикам.
Меньше всего снимали наличных на стадионе в Волгограде. За четыре матча суммарно стадион посетили 163 тыс. человек. Болельщики воспользовались банкоматами 422 тыс. раз, сняв 1,6 млн руб и внесли 797 тыс. руб на предоплаченные карты Альфа-банка.
По словам Максима Дарешина, ожидания Альфа-банка по количеству снятий в банкоматах и суммам по сравнению с Кубком Конфедераций в России в 2017 году, где банк также был локальным спонсором, полностью соответствует прогнозам. «Рост около 30% — мы подкорректировали количество банкоматов, к ним нет очередей, но они пользуются спросом», — отметил он. Однако очереди всегда наблюдаются у банкоматов с памятными купюрами, уточнил Дарешин.
Всего с 14 по 28 июня болельщики перевели через банкоматы или мобильное приложение своего банка на карты Visa, кольца и браслеты для бесконтактной оплаты почти 30 млн руб. 11 тыс. раз.
В Москве на двух стадионах на карты Visa и другие бесконтактные способы оплаты болельщики перевели всего 9,5 млн. руб. 3,1 тыс. раз. Следом идет Санкт-Петербург, где посетители стадиона перевели 3,5 млн руб. 1,1 тыс. раз.
По данным Visa, доля бесконтактных платежей на всех стадионах в первые дни чемпионата составила 54%. Причем владельцы российских карт Visa более активно, чем иностранцы, использовали такой способ оплаты — 66 против 34% соответственно. По оценке платежной системы, в первые пять дней чемпионата каждая пятая покупка (17%) в 11 городах проведения матчей была сделана с помощью бесконтактных способов оплаты, включая смартфоны, браслеты и кольца.
Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля. Матчи принимают 11 российских городов: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Саранск.
Фото: Твиттер
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