Платите по кредитам меньше

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Кредит «Рефинансирование под залог недвижимости» можно оформить на одну из целей:— рефинансирование ипотеки в другом банке со ставкой от 10,9%;— рефинансирование ипотеки в другом банке с объединением потребительских, автокредитов и долгов по кредитным картам;— рефинансирование ипотеки в другом банке с предоставлением части денежных средств на личные цели;— рефинансирование ипотеки в другом банке с предоставлением части денежных средств на личные цели и консолидацией прочих потребительских, автокредитов и кредитных карт.Если под рефинансирование попадают ипотека с потребительскими и прочими кредитами в других банках, а также с выдачей наличных под личные цели ставка начинается от 11,15% годовых.Максимальная сумма на погашение ипотеки другого банка — 5 млн рублей. Максимальная сумма на погашение других кредитов — 1,5 млн рублей, на личные цели можно получить до 1 млн рублей.Ставки указаны с учётом оформления добровольного страхования жизни и здоровья. Более подробно с условиями ипотечного кредитования в Сбербанке можно ознакомиться на сайте в разделе «Кредит на жильё».Для оформления кредита необходимо обратиться в офис Сбербанк, который обслуживает физических лиц с паспортом и необходимым пакетом документов. Полный список документов и условия предоставления и обслуживания кредита представлены на сайте sberbank.ru.