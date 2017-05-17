Платите по кредитам меньше
17 мая 2017 14:20
139
Кредит «Рефинансирование под залог недвижимости» можно оформить на одну из целей:
— рефинансирование ипотеки в другом банке со ставкой от 10,9%;
— рефинансирование ипотеки в другом банке с объединением потребительских, автокредитов и долгов по кредитным картам;
— рефинансирование ипотеки в другом банке с предоставлением части денежных средств на личные цели;
— рефинансирование ипотеки в другом банке с предоставлением части денежных средств на личные цели и консолидацией прочих потребительских, автокредитов и кредитных карт.
Если под рефинансирование попадают ипотека с потребительскими и прочими кредитами в других банках, а также с выдачей наличных под личные цели ставка начинается от 11,15% годовых.
Максимальная сумма на погашение ипотеки другого банка — 5 млн рублей. Максимальная сумма на погашение других кредитов — 1,5 млн рублей, на личные цели можно получить до 1 млн рублей.
Ставки указаны с учётом оформления добровольного страхования жизни и здоровья. Более подробно с условиями ипотечного кредитования в Сбербанке можно ознакомиться на сайте в разделе «Кредит на жильё».
Для оформления кредита необходимо обратиться в офис Сбербанк, который обслуживает физических лиц с паспортом и необходимым пакетом документов. Полный список документов и условия предоставления и обслуживания кредита представлены на сайте sberbank.ru.
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