Отрадный станет первым безналичным городом в Самарской области

175

Согласно планам, в Отрадном во всех торгово-сервисных точках и бюджетных учреждениях (структуры здравоохранения, образования, транспорта, МФЦ) будут установлены платежные терминалы. Общий потенциал в городе по количеству установленных терминалов эквайринга — свыше 400 устройств. Реализация «безналичного города» уже началась: с 1 августа к эквайрингу (системе безналичнойоплаты) подключено 69 новых торговых точек, что на данный момент дало увеличение безналичного расчета в общем торговом обороте порядка 3 (трех) %. На очереди – реализация безналичной оплате проезда в городском общественном транспорте, МФЦ.Превращая Отрадный в безналичный город, власти, банк и предприниматели преследуют сразу несколько целей. Во-первых, это рост оборота. Доказано, что с подключением у предприятий безналичного расчета общий торговый оборот увеличивается в среднем на20%, а администрации города получает рост налоговых доходов. Во-вторых, увеличение безналичных операций положительно влияет на прозрачность экономики в регионе. В-третьих, активно формируется культура безналичных платежей.- Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области поддерживает данный проект, так как он повышает прозрачность финансовых операций-подчеркнул ВрИО Вице-губернатора - министр экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко.–Важно, что в проект будут вовлечены предприниматели, работающие в рамках правового поля, это повысит конкурентоспособность легального бизнеса. Сейчас перед нами остро стоит проблема высокой доли <теневой> экономики - 28% (около 500 тыс. человек) экономически активного населения региона занято в теневом секторе, 198 тысяч самарских жителей не работают официально; около 200 тысяч жителей получают заработную плату в конверте (это каждый 9 экономически активного населения), 35% субъектов малого и среднего предпринимательства представляют нулевую отчетность по УСН, в результате регион ежегодно несет потери более 20 млрд. рублей. Министерством разработан проект по созданию конкурентных условий для ведения легального бизнеса и, наряду с ним, внедрение <безналичного города> будет дополнительно способствовать выходу бизнеса из <тени>. Успешный опыт реализации проекта в Отрадном позволит масштабировать его на территории региона.— Мы постоянно анализируем поведение наших клиентов, и видим, что сейчас им удобнее платить безналичным способом, - отмечает председатель Поволжского банка ПАО Сбербанк Владимир Ситнов. – Оплата по банковской карте давно стала привычной в торгово-сервисной сети. Поэтому внедрение безналичной оплаты на транспорте, в больницах, школах и детских садах позволит сделать жизнь отрадненцев комфортней и проще.- В реализации совместного проекта Администрация городского округа видит, прежде всего, дополнительные удобства для жителей и гостей города в оплате за приобретенные товары и услуги. Не менее важно, что проект способствует выходу бизнеса из тени.– комментирует заместитель Главы городского округа Отрадный по экономике и финансам Николай Бышкин. – Сегодня безналичные операции все активнее внедряются в нашу жизнь. Банковские карты есть практически у каждого взрослого человека. Число людей,использующих карту только для того, чтобы получить в банкомате наличные деньги неуклонно уменьшается Руководители торговых, сервисных предприятий и муниципальных учреждений достаточно активно включились в реализацию проекта, поскольку есть понимание, что безналичный способ оплаты повышает скорость обслуживания клиентов, снижает неэффективные издержки на инкассацию. Город у наснебольшой, и одним из серьезных аргументов в принятии решения об установке терминального оборудования служит информация руководителей торговых точек, уже убедившихся в росте выручки после установки платежных терминалов. Для участников проекта предусмотрены специальные сниженные тарифы комиссионного вознаграждения банку. Сейчас работа по проекту «безналичный город» перешла из разъяснительной стадии к процессу установки оборудования. Результаты первых месяцев достаточно хорошие – количество установленных в городе платежных терминалов увеличилось на треть.