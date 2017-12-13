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Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

Отчётность по кредиту из 1С в Сбербанк теперь можно сдавать «в один клик» по всей стране

13 декабря 2017 13:46
117
Теперь пользователи программы «1С:Бухгалтерия 8» могут прямо из программы отправлять более шестидесяти видов отчётов заёмщика во все территориальные банки Сбербанка — одним нажатием клавиши.
Сбербанк и фирма «1С» запускают в промышленную эксплуатацию сервис, который позволит заёмщикам во всех регионах отправлять отчётность из «1С:Бухгалтерии 8» в банк всего за один клик.
Совместный проект Сбербанка и фирмы «1С» по отправке электронной отчётности корпоративных заёмщиков выходит на этап промышленной эксплуатации. Теперь пользователи программы «1С:Бухгалтерия 8» могут прямо из программы отправлять более шестидесяти видов отчётов заёмщика во все территориальные банки Сбербанка — одним нажатием клавиши.

Корпоративные заёмщики обязательно должны отправлять отчётность в банк, так как это снижает риски по обслуживанию кредитов и позволяет банку отслеживать финансовое здоровье заёмщика. Совместный пилотный проект Сбербанка и 1С стартовал в 2016 году в пяти территориальных банках Сбербанка. Сервис упрощает и автоматизирует регулярную отправку отчётности заемщиков. По результатам пилотного проекта набор отчётов, которые можно передавать в электронной форме, решили расширить, а ещё — открыть сервис для всех
корпоративных заёмщиков Сбербанка в России.

Комплект отчётов для Сбербанка реализован во всех актуальных версиях «1С:Бухгалтерии 8» и в облачном сервисе «1cfresh.com». Комплект охватывает почти все виды ежемесячной и квартальной отчётности, которую теперь можно быстро и удобно сдать. В него входят базовые формы с отчётами о движении средств, о задолженности компании, оборотно-сальдовые ведомости по счетам и отчёты анализа счетов.

«Перевод финансовой отчётности корпоративных заёмщиков в электронную форму — часть стратегии Сбербанка по переходу на электронный документооборот. Этот сервис позволит обеспечить прозрачность и эффективность нашего взаимодействия с клиентами, а также избежать ошибок в переданных отчётах», — прокомментировал руководитель блока «Корпоративный бизнес» старший вице-президент Анатолий Попов.

«Мы продолжаем активно развивать совместные проекты со Сбербанком по интеграции наших программ с его системами, чтобы помочь клиентам, кто пользуется услугами банка, упростить и ускорить бизнес-процессы. Всё более активно используется защищённый обмен платёжными документами и выписками в рамках сервиса ”1С:ДиректБанк”, — отметил директор фирмы “1С” Борис Нуралиев. — Теперь наши пользователи могут автоматически формировать и отправлять в банк полный набор финансовых отчётов заёмщика. Такая возможность особенно важна для небольших компаний, для которых раньше это было непростой задачей».


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Комментарии



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