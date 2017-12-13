Отчётность по кредиту из 1С в Сбербанк теперь можно сдавать «в один клик» по всей стране
13 декабря 2017 13:46
117
Совместный проект Сбербанка и фирмы «1С» по отправке электронной отчётности корпоративных заёмщиков выходит на этап промышленной эксплуатации. Теперь пользователи программы «1С:Бухгалтерия 8» могут прямо из программы отправлять более шестидесяти видов отчётов заёмщика во все территориальные банки Сбербанка — одним нажатием клавиши.
Корпоративные заёмщики обязательно должны отправлять отчётность в банк, так как это снижает риски по обслуживанию кредитов и позволяет банку отслеживать финансовое здоровье заёмщика. Совместный пилотный проект Сбербанка и 1С стартовал в 2016 году в пяти территориальных банках Сбербанка. Сервис упрощает и автоматизирует регулярную отправку отчётности заемщиков. По результатам пилотного проекта набор отчётов, которые можно передавать в электронной форме, решили расширить, а ещё — открыть сервис для всех
корпоративных заёмщиков Сбербанка в России.
Комплект отчётов для Сбербанка реализован во всех актуальных версиях «1С:Бухгалтерии 8» и в облачном сервисе «1cfresh.com». Комплект охватывает почти все виды ежемесячной и квартальной отчётности, которую теперь можно быстро и удобно сдать. В него входят базовые формы с отчётами о движении средств, о задолженности компании, оборотно-сальдовые ведомости по счетам и отчёты анализа счетов.
«Перевод финансовой отчётности корпоративных заёмщиков в электронную форму — часть стратегии Сбербанка по переходу на электронный документооборот. Этот сервис позволит обеспечить прозрачность и эффективность нашего взаимодействия с клиентами, а также избежать ошибок в переданных отчётах», — прокомментировал руководитель блока «Корпоративный бизнес» старший вице-президент Анатолий Попов.
«Мы продолжаем активно развивать совместные проекты со Сбербанком по интеграции наших программ с его системами, чтобы помочь клиентам, кто пользуется услугами банка, упростить и ускорить бизнес-процессы. Всё более активно используется защищённый обмен платёжными документами и выписками в рамках сервиса ”1С:ДиректБанк”, — отметил директор фирмы “1С” Борис Нуралиев. — Теперь наши пользователи могут автоматически формировать и отправлять в банк полный набор финансовых отчётов заёмщика. Такая возможность особенно важна для небольших компаний, для которых раньше это было непростой задачей».
Погрузчики - это незаменимые помощники не только в строительстве, но и в других видах деятельности. Наличие такой техники в автопарке, является экономически неоправданным, зато аренда погрузчика с водителем в компании Silbud пользуется огромной популярностью. Вся техника отличного качества и проходит постоянную техническую проверку.
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
12 декабря 2017 12:42
СОФЖИ подготовлен отчет о ситуации на рынке недвижимости Самары в ноябре 2017 года. Экономика региона
217
12 декабря 2017 11:58
Средства поступят из регионального бюджета. Экономика региона
196
11 декабря 2017 13:34Продукция Куйбышевского НПЗ – в числе «100 лучших товаров России»
Два десятка региональных предприятий стали победителями финального этапа конкурса «100 лучших товаров России 2017». Лауреатов наградили в министерстве... Экономика региона
71
Финансы и Банки
13 декабря 2017 15:22
Представители Самарского отделения ПАО Сбербанк представили на форуме выставочный стенд, где любой желающий мог получить консультацию по ипотечным продуктам... Финансы и Банки
101
13 декабря 2017 13:46
Теперь пользователи программы «1С:Бухгалтерия 8» могут прямо из программы отправлять более шестидесяти видов отчётов заёмщика во все территориальные... Финансы и Банки
117
12 декабря 2017 11:35
Удаленные каналы обслуживания Сбербанка имеют массу преимуществ. Финансы и Банки
177
Строительство
11 декабря 2017 13:29
Демонтаж старых конструкций обойдется в 2,9 млн рублей. Строительство
200
11 декабря 2017 10:06
Наименьшая разница в площади квартир оказалась в Куйбышевском районе города. Строительство
207
8 декабря 2017 12:50
Наблюдается отставание в муниципальных районах Алексеевский и Пестравский, городских округах Самара и Тольятти. Строительство
279
Новости
|
06.12.2017
Последнее время люди стали часто интересоваться различными отопительными...
|
06.12.2017
Достаточно популярным и весьма востребованным в области строительства является...
|
06.12.2017
Существуют различные виды экспертиз. На сайте expertiza-ekc.ru для вас - более...
Налоги
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1002
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
974
19 сентября 2016 15:30Рынок труда в Самаре в текущем году
Самара – центр Поволжского экономического района. В этом городе с населением, превышающим 1 миллион человек, находится много машиностроительных и... Налоги
2031
Бизнес
12 декабря 2017 21:00
Благодаря современному новому решению из раздела высоких технологий, становится возможным максимально оперативно воплощать в реальность самые неожиданные... Бизнес
43
13 ноября 2017 17:30
Никто на свете не любит сильнее свою работу, чем самый знаменитый SEO-специалист Игорь Шевченко. Бизнес
178
2 ноября 2017 17:33
Посещая кафе или ресторан, каждый человек желает провести время в уютной и комфортной обстановке. Бизнес
167
Новости компаний
13 декабря 2017 15:34
Компания заказала 100 фур Tesla Semi. Новости компаний
73
12 декабря 2017 21:04
Для того чтобы обеспечить максимальную безопасность в крупном офисном зхдании или на современном предприятии, просто незаменима система контроля. а таже... Новости компаний
53
12 декабря 2017 09:42
Стартовала традиционная поощрительная акция СКС «В Новый год – без старых долгов». Новости компаний
361
12 декабря 2017 09:34
Факты безучетного потребления электроэнергии выявляют в ходе рейдов. Новости компаний
251
IT и Коммуникации
25 ноября 2017 10:09
Sennheiser по праву считается одной из ведущих компаний в отрасли аудио индустрии по всему миру. Данный бренд зарекомендовал себя, как качественный... IT и Коммуникации
113
9 ноября 2017 20:55
Выбрав мобильный телефон или планшет, после покупки у нас появляется другая важная задача: приобрести аксессуары - стильные и качественные, по доступным ценам. IT и Коммуникации
152
20 октября 2017 16:50
Приветствуем вас, уважаемые посетители нашего прекрасного сайта Сервис покупки авиабилетов. Вашему вниманию представляется уникальный сервис, с помощью... IT и Коммуникации
211
Транспорт
13 декабря 2017 15:02
До конца года улицу должна проверить Государственная инспекция строительного надзора. Транспорт
112
12 декабря 2017 09:14
В их числе будут «Диагональный пешеходный переход», «Уступи всем, и можно направо» и другие. Транспорт
195
11 декабря 2017 14:44
В целях расширения географии сервиса несырьевого экспорта из России в Китай. Транспорт
229
11 декабря 2017 11:58
Гендиректор «ВТС МЕТРО» рассказал о будущем двух последних станций самарского метрополитена. Транспорт
357
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
5499
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
2030
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
8945
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2682
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
10434
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
3061
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
2516
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1661
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2033
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
1921
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1614
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3251
Мероприятия