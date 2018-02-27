Остатки Резервного фонда правительства - 20 млрд рублей потратят на досрочное повышение МРОТ до уровня прожиточного минимума

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Проект распоряжения был подготовлен Минфином в соответствии с поручением правительства. «Схема предлагается следующая: [деньги на поддержку регионов берутся] из тех средств, которые сейчас зарезервированы в резервном фонде [правительства] в связи с остатками субсидий и субвенций, которые образовались на 1 января. Эта сумма составляет 20 млрд руб. дополнительной финансовой помощи субъектам», — сказал Топилин.О том, что правительство окажет дополнительную финансовую поддержку регионам, ранее заявил министр финансов Антон Силуанов по итогам совещания премьер-министра Дмитрия Медведева с губернаторами в Сочи.В январе президент Владимир Путин объявил, что МРОТ будет повышен до уровня прожиточного минимума ускоренными темпами — уже с 1 мая 2018 года, а не с 1 января 2019 года, как планировалось ранее.По расчетам Минтруда, ускоренное доведение МРОТ до уровня прожиточного минимума обойдется ​бюджетной системе почти в 40 млрд руб. Бóльшая часть этой нагрузки ляжет на регионы: муниципальные и региональные бюджеты направят на увеличение МРОТ 31,8 млрд руб. Топилин подчеркнул, что выделяемые правительством 20 млрд руб. позволят на две трети покрыть расходы регионов на повышение МРОТ. Таким образом, из средств федерального бюджета на это будет выделено 27,5 млрд руб. (в том числе 7,5 млрд руб. на повышение МРОТ для работников федеральных госучреждений​).Сейчас МРОТ составляет 9489 руб., или 85% от прожиточного минимума трудоспособного населения. С 1 мая он будет увеличен до 11 163 руб. Повышение коснется 1,6 млн работников бюджетных предприятий и 1,4 млн — реального сектора экономики, говорил ранее Топилин.По оценке Минтруда, дополнительные затраты бизнеса из реального сектора на повышение МРОТ составят 22,7 млрд руб.