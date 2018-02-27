Остатки Резервного фонда правительства - 20 млрд рублей потратят на досрочное повышение МРОТ до уровня прожиточного минимума
27 февраля 2018 22:31
294
Проект распоряжения был подготовлен Минфином в соответствии с поручением правительства. «Схема предлагается следующая: [деньги на поддержку регионов берутся] из тех средств, которые сейчас зарезервированы в резервном фонде [правительства] в связи с остатками субсидий и субвенций, которые образовались на 1 января. Эта сумма составляет 20 млрд руб. дополнительной финансовой помощи субъектам», — сказал Топилин.
О том, что правительство окажет дополнительную финансовую поддержку регионам, ранее заявил министр финансов Антон Силуанов по итогам совещания премьер-министра Дмитрия Медведева с губернаторами в Сочи.
В январе президент Владимир Путин объявил, что МРОТ будет повышен до уровня прожиточного минимума ускоренными темпами — уже с 1 мая 2018 года, а не с 1 января 2019 года, как планировалось ранее.
По расчетам Минтруда, ускоренное доведение МРОТ до уровня прожиточного минимума обойдется бюджетной системе почти в 40 млрд руб. Бóльшая часть этой нагрузки ляжет на регионы: муниципальные и региональные бюджеты направят на увеличение МРОТ 31,8 млрд руб. Топилин подчеркнул, что выделяемые правительством 20 млрд руб. позволят на две трети покрыть расходы регионов на повышение МРОТ. Таким образом, из средств федерального бюджета на это будет выделено 27,5 млрд руб. (в том числе 7,5 млрд руб. на повышение МРОТ для работников федеральных госучреждений).
Сейчас МРОТ составляет 9489 руб., или 85% от прожиточного минимума трудоспособного населения. С 1 мая он будет увеличен до 11 163 руб. Повышение коснется 1,6 млн работников бюджетных предприятий и 1,4 млн — реального сектора экономики, говорил ранее Топилин.
По оценке Минтруда, дополнительные затраты бизнеса из реального сектора на повышение МРОТ составят 22,7 млрд руб.
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
27 февраля 2018 23:10
Входящее в «Роскосмос» научно-производственное объединение «Энергомаш» будет использовать аддитивные технологии при производстве двигателей для... Экономика региона
271
27 февраля 2018 13:05
Сельхозтоваропроизводители продолжают подготовку к проведению весенних полевых работ в 2018 году. Экономика региона
240
27 февраля 2018 12:29
Дома смогут переходить на свои спецсчета со средствами на капремонт только через 9 месяцев. Экономика региона
215
Финансы и Банки
27 февраля 2018 22:31
Об этом заявил министр труда Максим Топилин. Сейчас МРОТ составляет 9489 руб., или 85% от прожиточного минимума трудоспособного населения. С 1 мая он будет увеличен до... Финансы и Банки
294
27 февраля 2018 14:24
Сбербанк приступил к роботизации контактного центра для корпоративных клиентов. На вопросы о местонахождении банкоматов с функцией самоинкассации и... Финансы и Банки
259
26 февраля 2018 22:19
По словам главы Совета Федерации, действия регулятора привели к снижению конкуренции в банковской сфере и отсутствию реального интереса банков к борьбе за... Финансы и Банки
395
Строительство
26 февраля 2018 12:51
В рамках первого этапа планируется строительство мостового перехода от улицы Фрунзе до Шоссейной. Строительство
282
22 февраля 2018 19:29
Мембранные кровли - современный способ обустройств плоских и малоуклонных крыш Строительство
87
22 февраля 2018 10:13
Планируют, что в отеле будет около 200 номеров. Строительство
306
Новости
|
27.02.2018
Деревянные паллеты активно применяются в различных сферах деятельности:...
|
Для того чтобы осуществить ремонт в квартире, всегда следует обращаться к...
|
Достаточно доступна цена дома из газобетона под ключ в компании Монолит...
Налоги
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1204
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
1159
19 сентября 2016 15:30Рынок труда в Самаре в текущем году
Самара – центр Поволжского экономического района. В этом городе с населением, превышающим 1 миллион человек, находится много машиностроительных и... Налоги
2211
Бизнес
12 февраля 2018 17:42
Программа 1С - специализированный бухгалтерский продукт с огромными функциональными возможностями. Бизнес
134
1 февраля 2018 15:06Кадровый консалтинг и его роль в деятельности предприятий
Руководство любого предприятия в условиях постоянно ужесточающейся конкуренции всегда ищет пути улучшения эффективности и результативности его... Бизнес
188
25 января 2018 23:01
Член правления компании «Сибур» Кирилл Шамалов расстался с главой фонда «Национальное интеллектуальное развитие» Катериной Тихоновой. Бизнес
775
Новости компаний
26 февраля 2018 11:28
От незаконных действий потребителей страдает не только электросетевая и сбытовая компании, несущие убытки, но и добропорядочные граждане. Новости компаний
293
22 февраля 2018 09:29
Отдельно обсуждалось технологическое присоединение будущих потребителей, в том числе и стадиона «Самара Арена». Новости компаний
324
20 февраля 2018 11:30
По мнению аналитика, акции могут расти на ожиданиях инвесторов. Новости компаний
267
19 февраля 2018 11:47
Вопрос об образовании временного единоличного исполнительного органа вынесут на внеочередное заочное заседание совета директоров. Новости компаний
356
IT и Коммуникации
24 января 2018 16:42
Для всех, кого интересует профессиональное создание сайтов в сети интернет, а также СЕО-услуги, будет весьма полезен сайт Puslapiu kurimas . IT и Коммуникации
177
25 ноября 2017 10:09
Sennheiser по праву считается одной из ведущих компаний в отрасли аудио индустрии по всему миру. Данный бренд зарекомендовал себя, как качественный... IT и Коммуникации
303
9 ноября 2017 20:55
Выбрав мобильный телефон или планшет, после покупки у нас появляется другая важная задача: приобрести аксессуары - стильные и качественные, по доступным ценам. IT и Коммуникации
332
Транспорт
27 февраля 2018 12:24
Необходимо продумать путь от набережной до стадиона «Самара Арена». Транспорт
237
26 февраля 2018 09:41
Оформить безденежный билет можно уже сегодня в кассах дальнего следования. Транспорт
197
25 февраля 2018 12:44
Речь идет о нелегальных перевозчиках, которые рискуют остаться без автомобилей по итогам негласной проверки. Транспорт
530
24 февраля 2018 11:11
Также там временно будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств. Транспорт
640
Видео
16 февраля 2018 14:00
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
525
15 февраля 2018 13:42
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске. В мире
471
12 февраля 2018 09:29
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila. Культура
972
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
688
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
736
15 января 2018 11:35
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему. Социум
2086
Фоторепортажи
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1350
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
631
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
3768
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
2167
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2607
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2505
Мероприятия