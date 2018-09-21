«Онлайк» — вклад, который удобно открыть из дома

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Вклад «Онлайк» (без возможности пополнения или частичного снятия средств) просто открыть дистанционно — в мобильных приложениях, интернет-банке Сбербанк Онлайн — до 24 сентября 2018 года на сумму от 10 тыс. руб. и срок 1 или 2 года. Ставки — 6,5–6,7 %*,капитализация в конце срока.Банк запустил вклад с повышенной ставкой в конце августа. За это время в Поволжском банке ПАО Сбербанк было открыто около 4 тысяч депозитов на общую сумму свыше 1,2 миллиарда рублей.Как открыть вклад?Войдите в Сбербанк Онлайн — Вклады и счета — Открытие вклада — Выберите вклад и укажите условия — Подтвердите — Вклад открыт!Войдите в приложение Вклады и счета — Выберите вклад и укажите условия — Подтвердите — Вклад открыт!Узнайте подробнее о вкладах и предложениях на www.sberbank.ru.