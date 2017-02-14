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Оформить ипотеку онлайн в Поволжье может любой желающий
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Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

Оформить ипотеку онлайн в Поволжье может любой желающий

14 февраля 2017 15:34
86
В начале года Сбербанк запустил два сервиса для быстрого оформления ипотеки — «Ипотека-онлайн» на сайте «ДомКлик» и «Электронная регистрация».
В начале года Сбербанк запустил два сервиса для быстрого оформления ипотеки — «Ипотека-онлайн» на сайте «ДомКлик» и «Электронная регистрация».

Сервис «Ипотека-Онлайн» ранее был доступен только партнерам банка — агентствам недвижимости и застройщикам. Теперь им может воспользоваться любой желающий. Благодаря сервису клиент может пройти все этапы оформления ипотечного кредита удаленно, офис нужно будет посетить один раз — для оформления сделки. Срок рассмотрения заявки — от двух до пяти рабочих дней. Для пользователей действует личный кабинет заемщика, где можно общаться с менеджером банка, направлять в банк пакет документов по объекту недвижимости для дальнейшего оформления ипотеки. В программе также видна вся детализация по кредиту, статус по работе банка с заявкой и срок окончания ее действия, памятка об этапах получения кредита, а также информация о дальнейшем ее сопровождении.

Сервис «Электронная регистрация» позволяет покупателям квартир в новостройках зарегистрировать договор с застройщиком без посещения Росреестра или МФЦ. Подать документы на регистрацию в Росреестр можно за 15 минут в офисах партнеров-застройщиков. Через 5-7 дней все участники сделки получают зарегистрированные документы на электронную почту. Ранее эта операция занимала до 30 дней.

​По информации пресс-службы Поволжского банка постоянное снижение ставок и специальные акции обеспечили высокую популярность ипотечных предложений Сбербанка в Поволжье. В 2016 году было выдано более 47 тысяч кредитов, доля Поволжского банка в ипотечном кредитовании составила почти 60%.

Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru. 
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