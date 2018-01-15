Один из владельцев Промсвязьбанка — Алексей Ананьев — вернулся в Россию
15 января 2018 21:30
247
Источник РБК утверждает, что на этой неделе должен быть дан старт корпоративным процедурам по подготовке к смене собственников банка «Возрождение» для того, чтобы уложиться в требуемые регулятором сроки. «Вероятно, Алексей Ананьев приехал в Москву для переговоров по «Возрождению», — добавил его знакомый.
Как писал РБК 21 декабря, через шесть дней после того, как в Промсвязьбанке была введена временная администрация, Дмитрий Ананьев улетел в Лондон. По данным РБК, Дмитрий Ананьев сейчас находится за пределами России.
Через несколько дней вслед за младшим братом Дмитрием и его старший брат, Алексей, уехал заграницу, уточнил один из собеседников РБК.
Алексей Ананьев был в офисе Промсвязьбанка 15 декабря, но в дальнейшем общение с сотрудниками банка вел по телефону, указывали источники РБК.
ЦБ не комментирует действующие банки. В пресс-службе банка «Возрождение» и компании «Техносерв» от комментариев отказались. В пресс-службе Промсвязьбанка заявили, что с 15 декабря не комментируют действия акционеров банка.
Ранее зампред ЦБ Василий Поздышев заявлял, что Банк России готовит обращения в правоохранительные органы по ряду фактов, имеющих признаки незаконных действий менеджмента Промсвязьбанка. Он отмечал, что попросит силовиков проверить руководство Промсвязьбанка в связи с уничтожением кредитных досье на сумму 110 млрд руб.
Также Поздышев в день объявления о санации Промсвязьбанка (15 декабря) заявил, что у регулятора нет претензий к банку «Возрождение», но братьям Ананьевым придется снизить долю в этом банке. Согласно закону «О Центральном банке Российской Федерации» у них есть 90 дней с момента получения предписания ЦБ с требованием об уменьшении участия в уставном капитале «Возрождения» до размера, не превышающего 10% акций.
Приезд Алексея Ананьева в Москву, вероятно, свидетельствует о том, что он намерен активно участвовать в урегулировании ситуации с Промсвязьбанком и с продажей банка «Возрождение», считает аналитик S&P Екатерина Марушкевич, добавляя, что, «вероятно, Алексей Ананьев настроен на конструктивный диалог с представителями временной администрации банка».
Партнер Saveliev, Batanov & partners Сергей Савельев полагает, что крупнейший акционер банка хочет продемонстрировать, что с его стороны никаких правонарушений не было.
Фото: rosregistr.ru
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
14 января 2018 11:43
Самарастат опубликовал изменение потребительских цен за период с 25 декабря по 9 января на территории региона. Экономика региона
540
12 января 2018 17:50
Это выгодней, чем поставлять обычный уголь, но может не хватить транспортных мощностей. Экономика региона
312
11 января 2018 10:49
Утверждено положение о продаже имущества предприятия, находящегося в залоге у ООО "РТ-Капитал". Экономика региона
278
Финансы и Банки
15 января 2018 21:30
Его брат Дмитрий Ананьев пока остается за границей. Финансы и Банки
247
15 января 2018 15:01
Внедрение данного сервиса это очередной шаг к полностью автоматизированному кредитному процессу для корпоративных клиентов, который... Финансы и Банки
162
13 января 2018 01:26
Это стало абсолютным рекордом за последние 10 лет. Финансы и Банки
837
Строительство
11 января 2018 12:34
Оформить его планируют в стиле хай-тек. Строительство
757
29 декабря 2017 13:05
По предварительным оценкам, стоимость нового Дворца спорта составляет около 2,15 млрд рублей. Строительство
1795
26 декабря 2017 13:29
Масштабная стройка активно ведётся на обоих берегах реки Самары. Строительство
827
Новости
|
Москва – это город возможностей, куда постоянно приезжает молодежь со всей...
|
Теперь аренда апартаментов в москве или любой другой недвижимости...
|
06.12.2017
Последнее время люди стали часто интересоваться различными отопительными...
Налоги
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1060
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
1042
19 сентября 2016 15:30Рынок труда в Самаре в текущем году
Самара – центр Поволжского экономического района. В этом городе с населением, превышающим 1 миллион человек, находится много машиностроительных и... Налоги
2093
Бизнес
23 декабря 2017 17:39
В Минэкономразвития, напротив, изменения считают позитивными. Бизнес
387
12 декабря 2017 21:00
Благодаря современному новому решению из раздела высоких технологий, становится возможным максимально оперативно воплощать в реальность самые неожиданные... Бизнес
135
13 ноября 2017 17:30
Никто на свете не любит сильнее свою работу, чем самый знаменитый SEO-специалист Игорь Шевченко. Бизнес
737
Новости компаний
12 января 2018 13:08
Это сделано по просьбам жителей. Новости компаний
254
9 января 2018 10:44
Одновременно предложены скидки на новые и прошлогодние машины. Новости компаний
185
9 января 2018 10:07АВТОВАЗ запускает конвейеры после каникул
Завод приступил к работе сегодня, 9 января. Новости компаний
178
28 декабря 2017 12:24
Общая задолженность компании составляет 347,7 млн рублей. Новости компаний
240
IT и Коммуникации
25 ноября 2017 10:09
Sennheiser по праву считается одной из ведущих компаний в отрасли аудио индустрии по всему миру. Данный бренд зарекомендовал себя, как качественный... IT и Коммуникации
179
9 ноября 2017 20:55
Выбрав мобильный телефон или планшет, после покупки у нас появляется другая важная задача: приобрести аксессуары - стильные и качественные, по доступным ценам. IT и Коммуникации
202
20 октября 2017 16:50
Приветствуем вас, уважаемые посетители нашего прекрасного сайта Сервис покупки авиабилетов. Вашему вниманию представляется уникальный сервис, с помощью... IT и Коммуникации
276
Транспорт
12 января 2018 13:53
Протяженность полосы — 3001 метр, ширина — 45 метров. Транспорт
389
12 января 2018 09:53
Пока суда переправляют людей через Волгу только с 8:00 до 17:00, что неудобно для сельских жителей. Транспорт
275
11 января 2018 13:36
С таким предложением выступили местные власти и инвесторы. Транспорт
292
11 января 2018 11:56
Скидка не действует совместно с другими специальными тарифами. Транспорт
283
Видео
15 января 2018 11:35
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему. Социум
333
15 января 2018 09:52
Горели домашние вещи. Происшествия
321
12 января 2018 13:31
Он отметил, что сегодня эффективное взаимодействие с органами прокуратуры выстроено на всех уровнях власти. Социум
370
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
6353
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
2359
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
9276
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
3072
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1841
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2257
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2137
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1787
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3413
Мероприятия
День Самарской Губернии в историческом парке «Россия – Моя история» была организована экскурсия для юных любителей истории