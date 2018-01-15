Один из владельцев Промсвязьбанка — Алексей Ананьев — вернулся в Россию

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Источник РБК утверждает, что на этой неделе должен быть дан старт корпоративным процедурам по подготовке к смене собственников банка «Возрождение» для того, чтобы уложиться в требуемые регулятором сроки. «Вероятно, Алексей Ананьев приехал в Москву для переговоров по «Возрождению», — добавил его знакомый.Как писал РБК 21 декабря, через шесть дней после того, как в Промсвязьбанке была введена временная администрация, Дмитрий Ананьев улетел в Лондон. По данным РБК, Дмитрий Ананьев сейчас находится за пределами России.Через несколько дней вслед за младшим братом Дмитрием и его старший брат, Алексей, уехал заграницу, уточнил один из собеседников РБК.Алексей Ананьев был в офисе Промсвязьбанка 15 декабря, но в дальнейшем общение с сотрудниками банка вел по телефону, указывали источники РБК.ЦБ не комментирует действующие банки. В пресс-службе банка «Возрождение» и компании «Техносерв» от комментариев отказались. В пресс-службе Промсвязьбанка заявили, что с 15 декабря не комментируют действия акционеров банка.​Ранее зампред ЦБ Василий Поздышев заявлял, что Банк России готовит обращения в правоохранительные органы по ряду фактов, имеющих признаки незаконных действий менеджмента Промсвязьбанка. Он отмечал, что попросит силовиков проверить руководство Промсвязьбанка в связи с уничтожением кредитных досье на сумму 110 млрд руб.Также Поздышев в день объявления о санации Промсвязьбанка (15 декабря) заявил, что у регулятора нет претензий к банку «Возрождение», но братьям Ананьевым придется снизить долю в этом банке. Согласно закону «О Центральном банке Российской Федерации» у них есть 90 дней с момента получения предписания ЦБ с требованием об уменьшении участия в уставном капитале «Возрождения» до размера, не превышающего 10% акций.Приезд Алексея Ананьева в Москву, вероятно, свидетельствует о том, что он намерен активно участвовать в урегулировании ситуации с Промсвязьбанком и с продажей банка «Возрождение», считает аналитик S&P Екатерина Марушкевич, добавляя, что, «вероятно, Алексей Ананьев настроен на конструктивный диалог с представителями временной администрации банка».Партнер Saveliev, Batanov & partners Сергей Савельев полагает, что крупнейший акционер банка хочет продемонстрировать, что с его стороны никаких правонарушений не было.Фото: rosregistr.ru