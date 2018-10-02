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Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

Названа рекордная сумма госдолга США

2 октября 2018 23:26
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Отмечается, что задолженность продолжит расти, так как расходы правительства не контролируются.
Журнал The Washington Examiner сообщил, что государственный долг США достиг отметки в 21,516 триллиона долларов. При этом за 2018 финансовый год, завершившийся 30 сентября, сумма выросла на 1,2 триллиона долларов, передает life.ru.

Отмечается, что госдолг продолжит ускоренно расти, так как расходы правительства никак не контролируются, а к 2020-му дефицит бюджета США превысит один триллион долларов.

В августе сообщалось, что займы правительства за первые одиннадцать месяцев 2018 года составили 895 миллиардов долларов, это на 222 миллиарда превышает сумму предыдущего года. Как писал Лайф, ранее Дональд Трамп заявил о намерении погасить госдолг США за счёт новых пошлин. 
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