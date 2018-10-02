Названа рекордная сумма госдолга США
2 октября 2018 23:26
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Отмечается, что госдолг продолжит ускоренно расти, так как расходы правительства никак не контролируются, а к 2020-му дефицит бюджета США превысит один триллион долларов.
В августе сообщалось, что займы правительства за первые одиннадцать месяцев 2018 года составили 895 миллиардов долларов, это на 222 миллиарда превышает сумму предыдущего года. Как писал Лайф, ранее Дональд Трамп заявил о намерении погасить госдолг США за счёт новых пошлин.
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