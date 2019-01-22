Назван размер внешнего долга России

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А максимума внешний долг достиг в середине 2014 года и тогда составлял 733 миллиарда долларов.Внешний долг России по состоянию на 1 января 2019 года достиг минимальной отметки за 10 лет. За прошедший год показатель снизился более чем на 12% и составил 453,7 миллиарда долларов. Сокращение произошло во всех институциональных секторах.По данным Центробанка, около 56 миллиардов долларов приходится на долю правительства и ЦБ, 398 миллиардов — это долги компаний, домохозяйств и банков. При этом более половины внешних обязательств относится к частному сектору.