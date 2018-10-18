Набиуллина призвала бороться с "банковским рабством" в России

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— Всё ещё сохраняются такие проблемы, как "банковское рабство". Мы когда-то говорили, что правительство занимается отказом от "мобильного рабства", но "банковское рабство" существует, — сказала глава ЦБ в рамках форума Finopolis2018 в Сочи.По её словам, нынешнее положение вещей мешает гражданам в полной мере пользоваться возможностями, которые им могут предоставить банки, в частности онлайн-платежами и мобильным банкингом. Набиуллина выразила убеждённость, что у потребителей должна быть возможность самостоятельно выбирать банк, в котором они хотят обслуживаться. По её словам, Центробанк хотел бы получать ответную реакцию рынка о возможных мерах для устранения существующей проблемы.Закон об отмене "зарплатного рабства" был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в ноябре 2014 года. Согласно документу, сотрудник сам вправе выбрать банк, в который должна быть переведена его зарплата.