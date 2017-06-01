Набиуллина не исключила дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ

111

«Мы снизили процентные ставки, и я думаю, что у нас [еще] есть возможность для их ослабления», — сообщила Набиуллина, пояснив, однако, что темпы этого ослабления, по ее мнению, «будут зависеть от экономической ситуации, фактической инфляции, инфляционных ожиданий, а также от динамики цен на нефть».«Мы зависим от этих факторов, и на каждом собрании <...> анализируем их, принимая решение о том, каким будет следующий шаг», — уточнила глава ЦБ.В настоящий момент ключевая ставка Банка России составляет 9,25% годовых. В конце апреля ЦБ снизил ее на 0,5 процентного пункта.«Согласно нашим внутренним исследованиям, наша нейтральная реальная процентная ставка может составлять 2,5–2,75%», — отметила также Набиуллина. Это, по словам главы Центробанка, означает, что «мы остались на инфляции в 4%».«Мы могли бы иметь 6,5–6.75% от номинальной ставки», — добавила собеседница телеканала, заметив, что сейчас у ЦБ «повышенные инфляционные ожидания».«Вот почему мы пытаемся сохранить жесткость нашей политики для достижения нашей цели на среднесрочную перспективу», — добавила Набиуллина, пояснив также, что в ЦБ в связи с этим видят «некоторые инфляционные риски, связанные с динамикой цен на нефть».«Сейчас они довольно высокие, но кто знает, динамика цен на нефть не очень предсказуема», — заключила глава Центробанка.Также она отметила, что ЦБ не собирается вмешиваться в валютный рынок и будет придерживаться принципа свободного плавания рубля. «У нас политика свободного плавания. Я думаю, что свободный плавающий режим оказывает некоторое негативное влияние на экономику», — заметила Набиуллина, уточнив, что она «совершенно уверена, что этот режим имеет и более позитивные вещи».«И мы не хотим вмешиваться в валютный рынок, и мы не используем наш курс политики для влияния на валюту, потому что я считаю, что валюта должна быть установлена ​​на рыночной основе», — заявила глава регулятора.Фото mirgig.ru