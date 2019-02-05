На должность заместителя председателя Поволжского банка назначен Дмитрий Гурулёв

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Дмитрий Гурулёв окончил Самарский государственный университет по специальности «Юриспруденция», в 2014 г. защитил диссертацию в Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации с присвоением ученой степени кандидата юридических наук. Прошёл служебный путь от следователя прокуратуры Кировского района города Самары до заместителя прокурора Республики Ингушетия и заместителя прокурора Тамбовской области. Присвоен классный чин старшего советника юстиции.Свою карьеру в Сбербанке Дмитрий Гурулёв начал в 2013 году с должности заместителя председателя Западно-Сибирского банка ПАО Сбербанк. Дмитрий Викторович – эффективный руководитель и инноватор, активный общественный деятель, член Ассоциации юристов России. По его инициативе в Тюменской области учреждён ежегодный Всероссийский банковский правовой форум с научно-практической конференцией «Актуальные вопросы права в банковской сфере». Форум стал уникальной площадкой для обмена опытом между специалистами банковского сектора, научного сообщества, органов власти, надзорных ведомств. Активно ведёт общественную деятельность, член Ассоциации юристов России, большое внимание уделяет просветительской деятельности по финансовой безопасности населения.