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Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

Молодежная карта Сбербанка дает новые возможности

24 апреля 2017 14:39
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Научить ребенка самостоятельно управлять финансами и следить за своими расходами позволяет «Молодежная карта» Сбербанка. Она также станет хорошим выбором для студентов, желающих получить дополнительные возможности при использовании банковской карты.
Научить ребенка самостоятельно управлять финансами и следить за своими расходами позволяет «Молодежная карта» Сбербанка. Она также станет хорошим выбором для студентов, желающих получить дополнительные возможности при использовании банковской карты.

Помимо стандартных возможностей владельцы «Молодежных карт» получают сниженную до 150 рублей в год стоимость обслуживания, им начисляются повышенные бонусы СПАСИБО, они могут принять участие в акциях, проводимых MasterCard и Visa.

Владельцы «Молодежных карт» могут расплачиваться ими в магазинах и совершать покупки в интернете. Также держатели карт получают все сервисы, доступные клиентам банка. Услуга «Мобильный банк» позволяет получать уведомления о начислениях и списаниях средств. «Сбербанк Онлайн» дает возможность подключать автоплатеж, например, за сотовую связь, пользоваться сервисом «Копилка» для накоплений, вести учет своих расходов и открывать вклады. Студенты могут дополнительно использовать «Молодежную карту» для перечисления стипендий или зарплаты.

При оформлении карты на сайте sberbank.ru имеется возможность выбора индивидуального дизайна — в базе представлены десятки высококачественных изображений, персонажи популярных интернет-персонажей и компьютерных игр. При желании можно загрузить собственное изображение, в том числе из социальных сетей.

Для получения дополнительной информации и оформления карты нужно обратиться в любой офис Сбербанка. Из документов потребуется только паспорт.

Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru. 
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