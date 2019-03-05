«Мир» запустила сервис бесконтактных платежей Mir Pay

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Чтобы совершить покупку, нужно скачать одноимённое приложение и зарегистрировать в нем любую карту Мир. Впоследствии заходить в программу не нужно, достаточно просто поднести смартфон к терминалу.Мы уверены, что благодаря запуску Mir Pay держатели российских платежных карт тоже оценят скорость и удобство нашей собственной, национальной реализации платежей с помощью смартфона.— генеральный директор НСПК Владимир КомлевПервыми воспользоваться новинкой смогут клиенты Россельхозбанка, Российского национального коммерческого банка (РНКБ), банка «Центр-инвест», «СМП Банка», банка «Россия», УБРиР, Московского кредитного банка (МКБ) и Промсвязьбанка.Приложение пока доступно только на Android. Маловероятно, что оно появится на iOS. Будет хоть кто-нибудь пользоваться?Фото: newstracker.ru