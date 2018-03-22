Минобрнауки предложило увеличить зарплаты учителям до 150% от средней по региону
22 марта 2018 20:39
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В письме Минобрнауки, ссылаясь на предварительные данные Росстата, утверждает, что в 2017 году правительству удалось довести зарплаты научных работников и преподавателей вузов до уровня, предусмотренного майскими указами президента. Теперь в рамках «дальнейшего повышения социального статуса российского учителя» министерство хочет выйти с инициативой постепенного повышения уровня зарплаты педагогов до 150% от средней по региону. Такой подход повлечет и увеличение уровня заработной платы педагогов дошкольного и дополнительного образования, полагают в ведомстве. Это потребует выделения дополнительных бюджетных денег, уточняет Минобрнауки.
Ведомство приводит расчеты для двух вариантов повышения зарплат учителям. Первый предусматривает повышение зарплат педагогических работников общего образования, в том числе учителей (всего 1,25 млн чел. в 2018 году), на 10% ежегодно до 2024 года; в результате они должны вырасти до 160% от средней по региону. Согласно этому варианту, средняя зарплата учителей должна вырасти с 37,8 тыс. руб. в 2018 году до 76,5 тыс. руб. в 2024 году. Это потребует увеличения фонда оплаты труда педагогов с 567,7 млрд руб. в 2018 году до 1,332 трлн руб. в 2024 году.
Второй вариант предполагает повышение зарплат только учителей (1,05 млн чел. в 2018 году) до 150% от средней по региону, или почти до 59 тыс. руб., уже в следующем году. Для этого потребуется в 2019 году увеличить фонд оплаты труда на 255,2 млрд руб., в 2020-м — на 273,1 млрд руб., указывает Минобрнауки. Фонд оплаты труда учителей в таком случае вырастет с 475,9 млрд руб. в 2018 году до 819,1 млрд в 2020-м.
В аппарате курирующего социальную сферу вице-премьера Ольги Голодец отказались комментировать предложения Минобрнауки. Пресс-служба Минтруда также отказалась от комментария. «В Минфин России предложения не поступали», — сообщила РБК пресс-служба финансового ведомства.
Источник в аппарате правительства сообщил РБК, что тема новых ориентиров по зарплатам бюджетников может быть затронута в новых майских указах. Конкретные цифры пока являются предметом обсуждения, отметил он.
Источник в финансово-экономическом блоке правительства пояснил РБК, что в рамках обсуждения поручений президента проходит серия совещаний на площадке администрации президента, где прорабатываются предложения различных ведомств.
Сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий опасается, что повышение зарплат учителям еще больше увеличит финансовую нагрузку на регионы, поскольку именно они в основном несут эти расходы. «Если так произойдет, то в школах еще больше сократят психологов, библиотекарей и социальных работников. А учителя будут перерабатывать», — заметил он.
По оценкам аналитического агентства АКРА, расходы на зарплату «майских» педагогических работников в 2017 году составили порядка 1,09 трлн руб., или 36% от расходов на зарплату «майских» бюджетников. «При одномоментном повышении зарплат педагогов до 150% от средней по региону бюджетные расходы регионов могут вырасти на 450–600 млрд руб. в год», — считает старший аналитик группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Александр Шураков.
Почти 60% российских учителей были недовольны своей зарплатой в 2017 году, отмечали эксперты Российской академии народного хозяйства и государственной службы в недавнем исследовании. Средняя заработная плата учителей в России выросла с 33,3 тыс. руб. в 2016 году до 34,9 тыс. руб. в 2017 году, заявляли РБК в пресс-службе Минобрнауки. По итогам 2017 года в четырех регионах России зарплаты учителей школ незначительно снизились, как ранее подсчитал РБК на основе данных Росстата. Еще в двух зарплаты не выросли, а в 46 заработки педагогов увеличились менее чем на 1 тыс. руб.
В федеральный бюджет на 2018 год уже заложены достаточно большие дотации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы — 100,4 млрд руб. «Дальнейшее повышение зарплат учителей потребует пропорционального роста федеральных дотаций регионам на софинансирование этих расходов», — прогнозирует Александр Шураков. Когда начали активно выполнять первые майские указы, консолидированный дефицит регионов доходил до 641,5 млрд руб. в 2013 году и 447,6 млрд руб. в 2014 году, напоминает эксперт. Это привело к существенному росту региональных долгов, расходов на обслуживание долга и последующей реструктуризации бюджетных кредитов, резюмирует аналитик.
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