Минфин удалил данные о зарплатах министров
31 декабря 2017 15:23
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Но 28 декабря все эти данные с сайта Минфина исчезли без какого-либо объяснения со стороны ведомства. По состоянию на 31 декабря в реестре открытых данных Минфина их по-прежнему нет.
В приемной ответственного представителя департамента информационных технологий в сфере управления государственными и муниципальными финансами и информационного обеспечения бюджетного процесса не ответили на запрос РБК. Пресс-секретарь Минфина тоже не ответил на запрос.
В открытых данных (теперь недоступных) Минфин раскрыл среднемесячную зарплату «работников, замещающих государственные должности», по каждому из федеральных государственных органов. Поскольку в министерствах только один человек занимает госдолжность — министр, фактически были представлены данные о зарплатах министров.
Исходя из этого, самым высокооплачиваемым министром в 2016 году был министр финансов (1,729 млн руб. в месяц). Далее шли министр экономического развития (1,266 млн руб.) и министр энергетики (1,155 млн). Они получали в 11–13 раз больше среднего сотрудника их ведомств. У двенадцати министров зарплата была практически единственным источником задекларированных доходов, показали подсчеты РБК.
По информации РБК, обнародование зарплат министров вызвало недовольство в ведомствах. Так, собеседник в одном из министерств сравнил это с «диверсией».
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
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