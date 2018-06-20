Минфин согласился заплатить 500 млрд рублей за медстраховки неработающих
20 июня 2018 21:14
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«Мы готовы рассматривать вопрос по тем, кто еще не работает, не вступил в трудовые отношения. Это значительный объем ресурсов — около 500 млрд руб. Для того чтобы обеспечить баланс между передаваемыми обязательствами регионам для реализации тех национальных задач, которые поставлены на предстоящий период президентом, мы готовы забрать эти полномочия на федеральный уровень и высвободить необходимые ресурсы для субъектов РФ», — отметил Силуанов (цитата по «Интерфаксу»).
По словам главы Минфина, его ведомство готово «централизовать» взносы в ФОМС за неработающее население («в первую очередь по части пенсионеров»), чтобы у регионов хватало денег для реализации положений нового «майского указа».
«Часть задач ляжет и на регионы. Мы определим объем дополнительных расходов субъектов Российской Федерации и подготовим необходимые меры по ресурсному обеспечению этих проектов, чтобы у субъектов РФ были необходимые средства для их реализации», — сказал Силуанов.
В настоящее время ФОМС наполняется за счет взносов работодателей за своих работников и платежей, которые вносятся за неработающих граждан из региональных бюджетов. Однако у последних собственных средств на эти платежи хронически не хватает.
«Платеж за неработающее население, консолидированный платеж в целом по России, уже стал превышать дотацию, которую отдает федеральный бюджет на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, то есть фактически идет переток через региональный бюджет в бюджет фонда ОМС», — сказала в конце мая 2018 года вице-премьер Татьяна Голикова, предложившая подумать над возложением обязанности вести расчеты за неработающих с ФОМС непосредственно на федеральный бюджет.
За освобождение регионов от обязанности расплачиваться с ФОМС Голикова выступала еще во время пребывания на посту главы Счетной палаты. Весной 2017 года она оценивала общий объем таких платежей в 618 млрд руб., или 7% расходной части региональных бюджетов.
Ранее проблему нехватки в региональных бюджетах средств на выплату взносов в ФОМС за неработающих граждан предлагалось решать за счет самих неработающих. Осенью 2016 года Ольга Голодец, занимавшая тогда пост курирующего социалку вице-премьера, говорила, что Минтруд начал разработку проекта закона, в соответствии с которым неработающих планировалось обязать рассчитываться с ФОМС самостоятельно.
«Сейчас разрабатывается проект закона, когда те граждане, которые выбрали для себя путь неработы, они будут должны внести платеж за фактическое использование социальной инфраструктуры», — объясняла Голодец суть законопроекта, получившего в СМИ прозвище «налог на тунеядство».
По оценке главы Минтруда Максима Топилина, размер такого «налога» мог бы составить 20 тыс. руб. в год.
Однако уже в феврале 2017 года Голодец в интервью телеканалу РБК заявила, что вопрос о введении «налога на тунеядство» правительством более не обсуждается. В марте глава правительства России Дмитрий Медведев поручил профильным ведомствам представить «согласованные предложения о совершенствовании порядка исчисления и уплаты страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения, а также целесообразности перераспределения полномочий по указанному вопросу».
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