Минфин предложил создать в России офшоры для торговли криптовалютой

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Такие офшорные зоны, по словам Моисеева, могут быть созданы во Владивостоке на острове Русский и в Калининграде на острове Октябрьский. Соответствующий законопроект, добавил он, уже готовится.Создание подобных офшорных зон, подчеркнул замминистра финансов, позволит узаконить обмен криптовалют на российской территории.Против того, чтобы в России был разрешен обмен криптовалют, выступает Центробанк. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что считает допустимым разрешить в России майнинг, но обмен криптовалют, по ее мнению, следует вывести за пределы страны из-за высоких рисков, которые несут подобные операции.В России статус криптовалют и операции с ними в настоящий момент законодательно не урегулирован.Минфин разработал проект закона «О цифровых финансовых активах», который должен создать законодательную базу для операций с криптовалютой. Законопроект был представлен 25 января.