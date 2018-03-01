Минфин Германии признал биткоин платежным средством

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«Виртуальные валюты становятся эквивалентом законных средств платежа, поскольку эти так называемые виртуальные валюты используются теми, кто участвует в транзакции, как альтернативный договорный и немедленный способ оплаты», — сказали представители правительства.Ранее Центральный банк Германии заявил о необходимости жестко контролировать развитие отрасли на международном уровне. Директор организации Йоахим Вюрмелинг объяснил это «безграничностью» цифровых денег, из-за чего их трудно регулировать на международном уровне.По мнению экспертов, новости об одобрении криптовалют со стороны правительств крупных государств зачастую вызывают рост стоимости монет. Инвесторы начинают больше доверять цифровым деньгам и активно покупают их, в связи с чем цена валют растет.Общая капитализация рынка начала резко расти час назад. Тогда она составляла порядка $440 млрд, однако затем биткоин и известные альткоины подорожали. Среднерыночная стоимость первой криптовалюты превышает $10 660, а Ethereum торгуется на уровне $870. Сейчас общая стоимость рынка составляет $450 миллиардов.