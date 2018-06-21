Михаил Косов стал банкротом
21 июня 2018 18:24
100
Решение арбитраж вынес 19 июня.
Банкротство Косова запустил банк ВТБ, которому тот задолжал 942,3 млн рублей.
Фото: Твиттер
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
20 июня 2018 23:46
Россия поднялась на две строчки в международном рейтинге конкурентоспособности в цифровой среде, составленном швейцарской бизнес-школой IMD. Она обошла Италию и... Экономика региона
514
20 июня 2018 20:40
Китайская компания в презентации отмечает, что для реализации проекта важен консенсус между странами, по чьим территориям пройдет маршрут. Экономика региона
298
19 июня 2018 20:50
Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на доклад третьего центрального научно-исследовательского института Минобороны России. Экономика региона
338
Финансы и Банки
21 июня 2018 18:24
Идеолог реконструкции элитного универмага в центре города «Галереи «Атриум» официально признан несостоятельным. Финансы и Банки
99
21 июня 2018 12:57
Все прочие банковские услуги и операции доступны в прежнем режиме работы офиса. Финансы и Банки
226
21 июня 2018 10:39
Банк запустил промовклад "Побеждай". Финансы и Банки
169
Строительство
18 июня 2018 12:49
СОФЖИ подготовлен отчет о ситуации на рынке недвижимости Самары в мае 2018 года. Строительство
338
14 июня 2018 10:22
Администрация города решила не демонтировать трамвайные рельсы на Хлебной площади. Строительство
120
9 июня 2018 12:41
Он появится на месте снесённого на улице Молодогвардейской. Строительство
20
Новости
|
Использование строительного и промышленного оборудования важно на многих...
|
07.05.2018
|
03.04.2018
Для быстрого и качественного затвердевания асфальтового покрытия необходима...
Налоги
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
340
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1555
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
1488
Бизнес
21 июня 2018 06:47
Но это только «верхушка айсберга». Бизнес
196
12 мая 2018 13:20
Старт продаж тестовых партий приурочен к ЧМ-2018. Бизнес
458
23 апреля 2018 17:11Грили для кур и жарочные поверхности – универсальные решения для малого бизнеса
Жареное мясо – самое популярное блюдо в сфере общепита. Бизнес
161
Новости компаний
20 июня 2018 23:54
Группа «Сафмар» Михаила Гуцериева объявила о продаже MediaMarktSaturn доли в продавце электроники «М.Видео». Вместе с тем миллиардер заработает еще и на... Новости компаний
516
20 июня 2018 16:08
Производство спецхолодильника для меховых изделий начали на заводе в Зеленодольске. Новости компаний
284
19 июня 2018 22:04
S7 Group хотела бы создать версию «Союз-5» с многоразовой первой ступенью и двигателями серии НК для запусков с «Морского старта». Новости компаний
391
19 июня 2018 13:00
Это граждане-потребители электрической энергии ООО «УК «Центр». Новости компаний
312
IT и Коммуникации
3 мая 2018 18:43
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
210
3 мая 2018 18:43Необходимые приложения для Андроид
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
133
27 апреля 2018 19:42
Большинство людей стремится достичь успехов в собственном деле. Открытие своего бизнеса – это первый шаг к успеху. Но как не потерять равновесия? IT и Коммуникации
145
Транспорт
21 июня 2018 17:19
Наибольшее количество дополнительных пассажирских поездов по Самаре ожидается в дни проведения матча между Россиией и Уругваем, который состоится... Транспорт
129
21 июня 2018 14:03
В случае его принятия штраф увеличится с 1 тысячи рублей до 5 тысяч рублей. Транспорт
130
21 июня 2018 13:10
Это связано с очередным матчем ЧМ-2018. Транспорт
261
21 июня 2018 09:24
Рекорд аэропорт поставил 18 июня. Транспорт
161
Видео
20 июня 2018 14:02
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
283
19 июня 2018 12:28
Спасли застрявших случайные прохожие. Происшествия
450
16 июня 2018 10:03
Она значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка. Транспорт
73
11 июня 2018 10:54
Он посвящен памяти Героя России Евгения Золотухина. Социум
47
9 июня 2018 09:02
Президент приветствовал поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты. ЧМ-2018
47
5 мая 2018 11:47
На фестивале в честь Дня Победы желающим предлагали прокатиться по песчаной площадке на танке за 300 руб. Происшествия
578
Фоторепортажи
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
42
10 мая 2018 10:20
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни. Социум
449
5 мая 2018 17:08
Вход на репетицию был свободным для всех желающих. Социум
736
1 мая 2018 19:22
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги. Социум
902
25 апреля 2018 21:04
Он расположен в Крутых Ключах на ул. Мира. Новости компаний
637
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1999
Мероприятия