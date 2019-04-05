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Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

Мгновенные переводы Сбербанка вышли в СНГ и ближнее зарубежье

5 апреля 2019 13:48
58
Стоимость услуги составляет 1% от суммы перевода — вне зависимости от страны назначения.
- Теперь в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» можно совершать переводы в страны СНГ и ближнего зарубежья.
- Для переводов в валюте предусмотрен льготный курс конверсии.

Сбербанк объявляет о начале работы в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» сервиса денежных переводов по ФИО и номеру телефона по новым направлениям. Сервис позволяет удобно и быстро осуществлять денежные переводы в страны СНГ и ближнего зарубежья, в дальнейшем список стран будет расширяться. Стоимость услуги составляет 1% от суммы перевода — вне зависимости от страны назначения. Для переводов в валюте предусмотрен привлекательный льготный курс конверсии.

Игорь Мамонтов, вице-президент, директор дивизиона «Платежи и переводы»:

«Мы видим растущий спрос наших клиентов на денежные переводы за пределы страны. Расширение системы мгновенных переводов Сбербанка дает возможность переводить деньги за рубеж так же легко и быстро, как клиенты привыкли это делать внутри России».

Чтобы совершить перевод с карты Сбербанка, достаточно иметь установленное на смартфоне на платформе Android мобильное приложение «Сбербанк Онлайн». Услуга доступна в разделе «Переводы за рубеж». Пользователю нужно выбрать страну назначения и указать ФИО и номер телефона получателя. Перевод можно получить наличными в любом из пунктов обслуживания Western Union в стране назначения. 
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Комментарии



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