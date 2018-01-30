Международное рейтинговое агентство Moodys Investors Service Ltd повысило прогноз кредитного рейтинга Самарской области

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29 января 2018 года международное рейтинговое агентство «Moodys Investors Service Ltd.» улучшило прогноз кредитного рейтинга Самарской области со «Стабильного» на «Позитивный». Долгосрочный кредитный рейтинг региона по международной шкале подтвержден на уровне «Ba3». Рейтинг «Ba3» находятся в категории рейтингов группы «Ва», в которую входят такие экономически развитые и динамично развивающиеся регионы Российской Федерации как Москва, Московская область, Санкт-Петербург, республики Татарстан и Башкортостан,Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа.По мнению аналитиков агентства, основными факторами для изменения прогноза по рейтингу стали увеличение доходной части бюджета, высокая собираемость налогов, ужесточение контроля над расходами, снижение долговой нагрузки благодаря замещению рыночного долга менее дорогими в обслуживании кредитами из федерального бюджета и реструктуризация бюджетных кредитов.Текущий уровень кредитоспособности Самарской области отражает адекватные показатели сбалансированности бюджета, что в совокупности с повышением эффективности расходов и стабилизацией долговой нагрузки открывает перспективы повышения кредитного рейтинга в среднесрочном периоде, сообщает пресс-служба облправительства.