Матвиенко посоветовала ЦБ не выпускать «сводки с театра военных действий»
26 февраля 2018 22:19
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«Мы без конца слышим о банкротствах, отзывах лицензий, выводе активов. Понятно, что все это только снижает доверие к банковской системе», — заявила глава Совфеда, призвав руководителей ЦБ сообщать потребителям и о позитивных моментах. «Безусловно, не надо рекламировать конкретные кредитные организации, — сказала она. — Но говорить о том, что у нас немало хороших добросовестных банков, обязательно нужно».
Выступая на заседании Межрегионального банковского совета, Матвиенко отметила также, что проведенная ЦБ чистка банковского сектора привела к снижению конкуренции и потере банками реального интереса к борьбе за клиента и кредитованию реального сектора экономики.
«Чистка банковской системы, проводимая регулятором, сегодня привела к концентрации активов в крупнейших банках, большая часть которых — государственные. На долю кредитных учреждений с госучастием приходится уже почти 70% активов. Среди десяти самых крупных банков России девять, по сути, являются государственными», — сказала глава Совфеда.
В свою очередь глава ЦБ Эльвира Набиуллина признала, что доля подконтрольных государству банков в активах банковского сектора после начала ЦБ санации Бинбанка, Промсвязьбанка и «ФК Открытие» возросла до 66,2%.
В начале февраля 2018 года Эльвира Набиуллина говорила, что в руководстве регулятора обеспокоены ростом доли государства в банковской сфере.
«Нас, конечно, беспокоит достаточно большая доля государственного сектора в банковском сегменте. Поэтому мы намерены как можно быстрее, при условии эффективной бизнес-модели, выводить санируемые банки на рынок. Мы не заинтересованы в том, чтобы госсектор разрастался», — пояснила Набиуллина.
Тогда же глава ЦБ сообщила, что основная работа по очищению банковской системы от «откровенно нежизнеспособных игроков» завершена.
«На наш взгляд, ситуация, когда нормальные здоровые банки конкурировали за клиентов с «пылесосами» и другими откровенно мошенническими организациями, остается в прошлом», — сказала Набиуллина, пояснив, однако, что «встречаются еще такие единичные случаи».
В 2016 году первый зампред Банка России Алексей Симановский предсказывал, что основная работа по расчистке банковского сектора должна завершиться к 2018 году. В том же году президент России Владимир Путин поддержал действия ЦБ по очистке банковского сектора от ненадежных и неэффективных финансовых организаций.
«Нет никого, кто считал бы, что Центральный банк Российской Федерации, оздоравливая финансовую систему России, действует ошибочно. Таких просто нет», — заявил Путин в ходе традиционной «большой пресс-конференции» в конце 2016 года.
Фото: kremlin.ru
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