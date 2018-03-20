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Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

Марк Цукерберг 19 марта потерял $6 млрд из-за новости об утечке данных более чем 50 млн пользователей Facebook

20 марта 2018 17:28
99
Параллельно стало известно, что в скором времени может уйти в отставку глава отдела безопасности Facebook Алекс Стамос. Поводом стали споры по поводу продвижения компанией политической рекламы во время президентских выборов в Соединенных Штатах.
Как сообщает CNBC, акции Facebook в понедельник, 19 марта, упали на 8%. Причиной стала появившаяся в выходные информация, что компания Cambridge Analytica, которая изучала предпочтения избирателей в интересах кампании Дональда Трампа, использовала данные более чем 50 млн человек без их согласия, передает РБК.

В результате Цукерберг потерял $6,06 млрд, оставшись при этом четвертым по состоянию человеком в мире, указывает Bloomberg. Впереди него лишь Джефф Безос, Билл Гейтс и Уоррен Баффет.

Facebook указывала, что не имела отношения к деятельности Cambridge Analytica. Тем не менее скандал прокомментировали в том числе американские политики. Так, сенатор Марк Уорнер, представляющий Демократическую партию США, указал, что политика Facebook напоминает времена Дикого Запада.

При этом в компании выяснили, что данные Cambridge Analytica предоставили ее сотрудники Джозеф Канселлор и Александр Коган, которые создали фирму Global Science Research.

Параллельно стало известно, что в скором времени может уйти в отставку глава отдела безопасности Facebook Алекс Стамос. Поводом стали споры по поводу продвижения компанией политической рекламы во время президентских выборов в Соединенных Штатах.


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Параллельно стало известно, что в скором времени может уйти в отставку глава отдела безопасности Facebook Алекс Стамос. Поводом стали споры по поводу продвижения компанией политической рекламы во время президентских выборов в Соединенных Штатах.
Марк Цукерберг 19 марта потерял $6 млрд из-за новости об утечке данных более чем 50 млн пользователей Facebook
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