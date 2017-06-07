Лето под защитой Сбербанка

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Летнее время все используют по-разному — одни остаются в городе или отправляются жить за город, другие отправляются в путешествия. В любом случае страховка поможет провести отпуск спокойней и без лишних трат.Предложение «Защита близких» позволяет застраховать близких родственников (детей, мужа или жену, родителей, внуков) от риска получения травмы. Для оформления не нужно присутствия страхуемых, а значит можно застраховать родителей, которые летом живут на даче или ребенка перед отправкой в летний лагерь. Срок действия полиса — 1 год.Помимо здоровья специалисты Сбербанка рекомендуют застраховать имущество, для чего подойдёт программа «Защита дома». Она позволяет защитить жилье и имущество от пожара, прорыва труб и других случаев, а также покроет ущерб, который может быть нанесен соседям в случае этих происшествий. При этом выплаты до 100 000 рублей могу осуществляться без справок.Любителям дальних стран или курортов понадобиться продукт «Страхование путешественников». Страховой полис соответствует всем требованиям визовых центров и защищает в случае болезни, утери документов и багажа или отмены поездки. Полис можно оформить на срок от 2 дней до 1 года.Также держателям зарплатных или дебетовых карт подойдёт продукт «Защита средств на банковских картах». Благодаря этому предложению появляется возможность защитить карту Сбербанка от утраты, использования третьими лицами, кражи наличных, снятых в банкомате, мошеннических действий в интернете.Оформить страховку просто – достаточно обратиться в офис Сбербанка с паспортом. Адрес ближайшего к вам офиса вы можете посмотреть на сайте sberbank.ru в разделе «Отделения и банкоматы». Также страховка оформляется онлайн на сайте sberbank.ru или через приложение «Сбербанк Онлайн».