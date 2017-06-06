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Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

Летнее снижение ставок по ипотеке

6 июня 2017 12:52
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Летнее снижение ставок по ипотеке
Сбербанк в очередной раз снизил ставки по ипотеке на покупку квартир в новостройках и на вторичном рынке.

При покупке жилья в новостройке при использовании сервиса «Электронная регистрация» процентная ставка начинается от 10%. «Электронная регистрация права собственности в Росреестре».  Благодаря сервису покупателям новых квартир не нужно посещать Росреестр или МФЦ для регистрации договора с застройщиком. Время, необходимое для оформления документов сокращается до 5-7 дней.
Без использования сервиса минимальная ставка составит от 10,7%.

Снижение затронула и предложений от партнеров-застройщиков, которые предлагают дополнительный дисконт, снижая начальную ставку до 8,7% и 8,0% (при условии оформления электронной регистрации сделки).

Ставки составят по готовому жилью 11-12%, в рамках Акции для молодых семей – 10,5-11,5%. По-прежнему продолжает действовать скидка 0,5 п.п. при условии оформления электронной регистрации сделки.

Ставки указаны с учетом оформления добровольного страхования жизни и здоровья на период после регистрации ипотеки. Для клиентов, не предоставивших подтверждение дохода и занятости, ставки выше на 0,5 п.п.

Более подробно с условиями ипотечного кредитования в Сбербанке  можно ознакомиться на сайте в разделе «Кредит на жилье», с условиями предоставления сервиса подачи документов на регистрацию права собственности на недвижимость  в электронном виде, его стоимостью – на сайте domclick.ru.
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