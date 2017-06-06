Летнее снижение ставок по ипотеке
6 июня 2017 12:52
121
При покупке жилья в новостройке при использовании сервиса «Электронная регистрация» процентная ставка начинается от 10%. «Электронная регистрация права собственности в Росреестре». Благодаря сервису покупателям новых квартир не нужно посещать Росреестр или МФЦ для регистрации договора с застройщиком. Время, необходимое для оформления документов сокращается до 5-7 дней.
Без использования сервиса минимальная ставка составит от 10,7%.
Снижение затронула и предложений от партнеров-застройщиков, которые предлагают дополнительный дисконт, снижая начальную ставку до 8,7% и 8,0% (при условии оформления электронной регистрации сделки).
Ставки составят по готовому жилью 11-12%, в рамках Акции для молодых семей – 10,5-11,5%. По-прежнему продолжает действовать скидка 0,5 п.п. при условии оформления электронной регистрации сделки.
Ставки указаны с учетом оформления добровольного страхования жизни и здоровья на период после регистрации ипотеки. Для клиентов, не предоставивших подтверждение дохода и занятости, ставки выше на 0,5 п.п.
Более подробно с условиями ипотечного кредитования в Сбербанке можно ознакомиться на сайте в разделе «Кредит на жилье», с условиями предоставления сервиса подачи документов на регистрацию права собственности на недвижимость в электронном виде, его стоимостью – на сайте domclick.ru.
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
6 июня 2017 17:42
Правительство не учло снижения выплат от «Газпрома» и риски от снижения норматива для оборонных предприятий. Экономика региона
10
5 июня 2017 22:59
"По решению суда акции мажоритарных акционеров «Тольяттиазота», а также имущество предприятия арестованы в рамках расследования уголовного дела против... Экономика региона
194
5 июня 2017 11:37
Председатель Самарской губернской Думы Виктор Сазонов прокомментировал новость о том, что в Самаре планируется проект по благоустройству дворов, парков и... Экономика региона
318
Финансы и Банки
6 июня 2017 15:16
Специалисты банка в доступной форме рассказали пенсионерам о финансовых продуктах и услугах. Отдельный блок семинара был посвящен преимуществам и возможностям,... Финансы и Банки
100
6 июня 2017 12:52
Сбербанк в очередной раз снизил ставки по ипотеке на покупку квартир в новостройках и на вторичном рынке. Финансы и Банки
121
5 июня 2017 23:16
По словам Набиуллиной, ЦБ рассматривает криптовалюту «как цифровой актив», однако это тема, «конечно», не «ближайшего будущего». Финансы и Банки
147
Строительство
5 июня 2017 10:16
Из них 4 821 уже определились с выбором. Строительство
268
5 июня 2017 09:23
Дольщики “Дубравы” объединяются и готовятся к митингам и массовым судебным искам к Минстрою региона. Строительство
767
30 мая 2017 19:03
Руководитель самарской группы общественного контроля «Дорога63», помощник депутата Государственной Думы Аркадий Лазарев прокомментировал новость о... Строительство
392
Налоги
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
349
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
529
19 сентября 2016 15:30Рынок труда в Самаре в текущем году
Самара – центр Поволжского экономического района. В этом городе с населением, превышающим 1 миллион человек, находится много машиностроительных и... Налоги
1442
Бизнес
6 июня 2017 17:16
Те люди, которые имеют свой бизнес, очень хорошо понимают, что для его процветания важна каждая мелочь. Бизнес
18
6 июня 2017 15:31
Вы планируете открыть свой бизнес по продаже украшений и сувениров, например, из натуральных камней? Тогда вам нужно позаботиться о целом ряде вещей. Бизнес
18
11 мая 2017 14:09
Такие нерудные материалы, как песок и щебень постоянно пользуются спросом. Различные строительные подрядчики постоянно покупают эти материалы, потому что... Бизнес
132
Новости компаний
5 июня 2017 11:38
Дополнительно будет выполнено благоустройство внутренних территорий подстанций. Новости компаний
239
5 июня 2017 09:30
Пока найти покупателя не удалось. Новости компаний
168
3 июня 2017 11:43
Он предназначен для нужд компании «Россети». Новости компаний
251
1 июня 2017 12:59
Об этом заявил президент компании Николя Мор. Новости компаний
379
IT и Коммуникации
3 июня 2017 11:34Subway Surf: загружай и играй!
Чтобы скачать и установить на мобильном телефоне игру Subway Surf, необходимо воспользоваться ссылкой download subway surf . IT и Коммуникации
59
3 июня 2017 11:20Как работает лаунчер Minecraft?
Игра Minecraft имеет огромную базу фанатов по всему миру. Эта популярная песочница позволяет получить доступ к нескольким режимам геймплея, но предварительно для... IT и Коммуникации
61
23 мая 2017 16:37
Чтобы создавать собственные приложения для Google Android, нужно произвести установку определённых важных компонентов. Как сделать эту установку? IT и Коммуникации
99
Транспорт
6 июня 2017 17:19
Выбирая автосалон необходимо учесть большое количество нюансов. Конечно, сделать выбор может быть нелегко. Особенно, если мы говорим о таком большом городе,... Транспорт
17
6 июня 2017 13:30
Областное министерство транспорта разработало план дорожного движения на период проведения чемпионата. Транспорт
152
6 июня 2017 12:12
В связи с ремонтом Южного моста маршруты автобусов №165 и 167 стали осуществлять движение по укороченной схеме. Транспорт
126
6 июня 2017 10:33
Такие данные получены по сравнению с началом года. Транспорт
141
Видео
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
2242
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
403
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
1437
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
827
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
1535
6 апреля 2017 11:00
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей. Криминал
1652
Фоторепортажи
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
1623
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
1290
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
882
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
1188
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
2459
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
3456
Мероприятия