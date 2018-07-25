Курсы доллара и евро выросли за полчаса почти на рубль
25 июля 2018 00:40
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Однако на этом рост курсов обеих валют не остановился. Еще через 20 минут, в 19:42 мск, курс доллара почти достиг отметки 63,44 руб., что на 72 коп. больше, чем было в момент начала резкого роста. Курс евро к тому же времени вырос до 74,09 руб. (+81 коп.).
Резкий спад курса рубля произошел после того, как президент США Дональд Трамп заявил об опасности вмешательства России в выборы, в ходе которых в США в ноябре 2018 года планируется переизбрать всех членов нижней палаты конгресса и треть сенаторов, а также губернаторов большинства штатов страны.
К 19:50 мск курс доллара на Московской бирже достиг отметки 63,49 руб. (+77 коп.), курс евро — 74,16 руб. (+88 коп.).
«Рынок отреагировал на твит Трампа, поскольку геополитическая ситуация остается напряженной, — сказал РБК главный экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Олег Кузьмин. — Это не такая большая волатильность, ее вполне можно наблюдать и внутри дня под влиянием тех или иных событий». В целом с учетом действия бюджетного правила и сохранения оттока капитала из России на низком уровне волатильность рубля остается достаточно умеренной, заключил эксперт.
Однако старший аналитик финансовой группы БКС Сергей Суверов отказался связывать падение рубля с сообщениями президента США. «Рубль падает, скорее, не из-за высказываний Трампа, а из-за заявлений сенаторов о возможности новых санкций в отношении России, которые могут затронуть суверенный долг России», — сообщил он РБК, заметив однако, что вероятность такого решения, по его мнению, невелика. «Поэтому рубль, скорее всего, восстановит позиции в ближайшие дни», — считает Суверов.
Фото: соцсети
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