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Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

Курс евро на Московской бирже превысил 79 рублей впервые с 11 апреля

22 августа 2018 16:26
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Доллар также вырос — на 1,09 процента, до 68,01 рубля.
Курс евро на Московской бирже превысил 79 рублей впервые с 11 апреля

Курс евро увеличился на 1,5 процента с предыдущих торгов и достиг 79,02 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи, передает life.ru.

В последний раз курс европейской валюты превышал эту отметку 11 апреля 2018 года.

Доллар также вырос — на 1,09 процента, до 68,01 рубля. 
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