Курс доллара в настоящий момент составлял бы 50 рублей, если бы не бюджетное правило, заявил министр финансов Антон Силуанов
20 июня 2018 21:49
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«Ныне действующее бюджетное правило направлено как раз в первую очередь на обеспечение прогнозируемого курса рубля», — заявил он. При этом Силуанов отметил: «В случае снижения цены на нефть мы бы имели обратное качение». «Такая волатильность, такая непредсказуемость, конечно, ударяет по предпринимателям», — отметил он.
Ранее о курсе в 50 руб. за доллар без бюджетного правила говорил глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Заявление было сделано на Петербургском международном экономическом форуме-2018. По его словам, за последние три года правительство и Банк России выстроили такую бюджетную и монетарную политику, при которой «растет цена на нефть или падает цена на нефть, это не мешало экспорту и условия были стабильными».
«Если бы мы не сделали то, что мы сделали, то при цене $80 за баррель рубль бы пошел туда, где он был до кризиса, — 50 (руб.), и ниже бы туда уходил», — подчеркнул Орешкин, добавив, что в таком случае пострадала бы конкурентоспособность предпринимателей. При таком резком волатильном курсе никакая международная торговля невозможна, заключил Орешкин.
Согласно бюджетному правилу, Минфин направляет все дополнительные нефтегазовые доходы бюджета при цене нефти выше $40 за баррель в Фонд национального благосостояния.
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