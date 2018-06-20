Курс доллара в настоящий момент составлял бы 50 рублей, если бы не бюджетное правило, заявил министр финансов Антон Силуанов

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«Ныне действующее бюджетное правило направлено как раз в первую очередь на обеспечение прогнозируемого курса рубля», — заявил он. При этом Силуанов отметил: «В случае снижения цены на нефть мы бы имели обратное качение». «Такая волатильность, такая непредсказуемость, конечно, ударяет по предпринимателям», — отметил он.Ранее о курсе в 50 руб. за доллар без бюджетного правила говорил глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Заявление было сделано на Петербургском международном экономическом форуме-2018. По его словам, за последние три года правительство и Банк России выстроили такую бюджетную и монетарную политику, при которой «растет цена на нефть или падает цена на нефть, это не мешало экспорту и условия были стабильными».«Если бы мы не сделали то, что мы сделали, то при цене $80 за баррель рубль бы пошел туда, где он был до кризиса, — 50 (руб.), и ниже бы туда уходил», — подчеркнул Орешкин, добавив, что в таком случае пострадала бы конкурентоспособность предпринимателей. При таком резком волатильном курсе никакая международная торговля невозможна, заключил Орешкин.Согласно бюджетному правилу, Минфин направляет все дополнительные нефтегазовые доходы бюджета при цене нефти выше $40 за баррель в Фонд национального благосостояния.