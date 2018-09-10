Курс доллара превысил 70 рублей впервые с марта 2016 года
10 сентября 2018 22:13
129
В последний раз доллар превышал отметку в 70 рублей в середине марта 2016 года.
В свою очередь, курс евро увеличился на 9 копеек и составил 80,89 рубля.
Фото: соцсети
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