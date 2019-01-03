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Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

Курс доллара превысил 71 рубль впервые с марта 2016 года

3 января 2019 15:25
82
Курс доллара на Московской бирже вырос на 2,35 процента по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов.
Курс доллара на Московской бирже вырос на 2,35 процента по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 71,45 рубля за единицу, передает life.ru.

Об этом свидетельствуют данные биржи.

В последний раз курс американской валюты был выше 71 рубля в середине марта 2016 года.

В то же время курс евро к рублю на Мосбирже снизился на 1,33 процента — до 78,96 рубля. 
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