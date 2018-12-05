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Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

Коварный займ. В России растут долги клиентов МФО

5 декабря 2018 15:03
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Граждане стали отдавать больше от своего ежемесячного дохода на покрытие долгов по микрокредитам.
Долговая нагрузка заёмщиков микрокредитных компаний выросла: если в третьем квартале 2017 года они отдавали на погашение 18% своего ежемесячного дохода, то в аналогичном периоде этого года уже 24%, передает life.ru. Это следует из расчётов Объединённого кредитного бюро (есть у Лайфа). По словам экспертов, это связано как с увеличением размера платежей по микроссудам, так и с ростом их количества на руках у клиентов. Часто граждане берут новые займы для погашения ранее взятых, чем загоняют себя в долговую яму, указали аналитики. Эксперты советуют клиентам, попавшим в сложную финансовую ситуацию, договориться о реструктуризации микрокредита, чтобы увеличить срок его погашения и снизить ежемесячный платёж по нему, — это избавит от необходимости обращаться за новой ссудой. Некоторые эксперты говорят, что с МФО лучше вообще не связываться, чтобы не загнать себя в кредитную кабалу.
По данным ОКБ, по итогам первых девяти месяцев этого года МФО выдали россиянам займы на 9,6 млрд рублей. Это на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Средний платёж по микроссуде за год увеличился на 43% — до 9898 рублей. Количество займов на руках у клиентов увеличилось с 1,3 до 1,5.

При этом граждане стали отдавать больше от своего ежемесячного дохода на покрытие долгов по микрокредитам. Если в третьем квартале 2017 года на погашение займов у них уходило 18% дохода, то в аналогичном периоде этого года уже 24%.

— Рост долговой нагрузки заёмщиков микрофинансовых организаций является существенным, — считает гендиректор финансового маркета "Юником.24" Юрий Кудряков. — На финансовом рынке критичным показателем принято считать 50%. Однако уже при долговой нагрузке в 30–40% порядка 25% заёмщиков выходят на просрочку. В среднем около 80% клиентов МФО имеют 1,5–2 микроссуды, которые зачастую являются просроченными. А долговая нагрузка на обслуживание двух займов в среднем выше на 50–60%, чем одного.

В МФО обращаются те, кому банки отказали в кредите (заёмщики с испорченной кредитной историей — например, с просрочкой платежа в 30–90 дней). Часто они берут новую микроссуду для того, чтобы погасить ранее взятую, в результате обрастают долгами, отметил Юрий Кудряков. По статистике, около 50% новых микрокредитов идёт на "ликвидацию" старых, но, объединив несколько займов в один, клиенты идут через несколько месяцев за новым и вновь оказываются в долговой яме, добавил эксперт.

Россияне вновь вернулись к агрессивной политике потребления, констатировал гендиректор МФК "Городская сберкасса" Александр Мамонов. По его словам, клиенты устали экономить и отказывать себе в отпуске на море, в новом телевизоре и других по факту не самых первостепенных вещах.

— Одновременно с этим доходы граждан не выросли, а остались на прежнем уровне, а с учётом инфляции и снизились, — отметил эксперт. — Как следствие, выросла долговая нагрузка.

МФО сейчас ужесточают требования к заёмщикам, указал Александр Мамонов. Например, компании отказывают в микроссудах тем, у кого на руках два и более просроченных кредита.

Заёмщикам, которые попали в сложную финансовую ситуацию, необходимо обращаться в МФО за реструктуризацией микроссуды (когда увеличивается срок её погашения при снижении размера ежемесячного платежа), считает Александр Мамонов. По его словам, также микрокредиторы могут предложить заёмщикам "кредитные каникулы", то есть отсрочить выплаты по ссуде на несколько месяцев. Эти меры, по мнению эксперта, позволят гражданам с финансовыми трудностями вернуться в график платежей, не испортив кредитную историю.

Если же она запущена, легальный рынок микрокредитования становится клиенту недоступен, он будет вынужден обращаться за ссудой к чёрным кредиторам, которые выдают займы под 1000% годовых, а при взыскании используют методы "утюга и паяльника", отметил Александр Мамонов. По его оценкам, объём чёрного рынка уже превышает 100 млрд рублей, что сопоставимо с легальным сегментом.

Гражданам лучше избегать контактов с МФО, так как в этом случае легко загнать себя в кредитную кабалу, уверен зампред "Локо-банка" Андрей Люшин.

Микрокредитные компании выдают займы под более чем 300% годовых. С такой нагрузкой можно не справиться и выйти на просрочку. В этом случае возникает необходимость обращаться за новой ссудой для погашения уже существующих долгов. При этом кредитная история клиента оказывается испорчена, рассчитывать на займ в том же МФО и тем более в банке не приходится. Кроме того, для взыскания долга по микроссудам к гражданам придут коллекторы, что подразумевает как минимум неприятное общение, в худшем случае — отъём имущества, а также угрозы и насилие, если это чёрные кредиторы. Если есть возможность занять у знакомых на текущие нужды, лучше не обращаться в микрокредитную компанию. 
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