Корпоративные клиенты Сбербанка теперь могут отслеживать все этапы прохождения валютного платежа в Сбербанк Бизнес Онлайн

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Корпоративным клиентам Сбербанка теперь доступен статус-трекер валютного платежа в системе интернет-банкинга «Сбербанк Бизнес Онлайн».В режиме онлайн клиенты видят:- цепочку прохождения валютного платежа;- статус своего платежа в другом банке;- дату, время, размер комиссии, курс и сумму перевода.Трекер показывает, через какие банки прошел платеж, какая комиссия списана, по какому курсу произведена конвертация валют. Сервиспрост и удобен в использовании, поскольку вся информация представлена наглядно и доступна в 1–2 клика.«Новый сервис Сбербанк Бизнес Онлайн снимает неопределенность, а это очень важно для бизнеса любого масштаба и профиля. Теперь наши клиенты получают полную информацию о текущих валютных платежах, что экономит время и повышает эффективность бизнес-процессов».Отметим, что— один из крупнейших корпоративных интернет-банков в Центральной и Восточной Европе.Сегодня с ним работают более 2 млн организаций. Сбербанк Бизнес Онлайн предлагает большой диапазон возможностей для предприятий любого масштаба и рода деятельности, а также полноценную экосистему нефинансовых сервисов для ведения и развития бизнеса.В 2018 году международное издание Global Finance признало Сбербанк Бизнес Онлайн лучшим интернет-банком для предпринимателей в России. Средняя оценка системы пользователями — 4,4 из 5 возможных. Сбербанк Бизнес Онлайн получил несколько престижных отечественных и международных премий: за лучшее управление клиентским опытом (CX Awards Russia 2017), лучший интерфейс и пользовательский опыт (Red Dot Communications Design Award 2017), лучшие цифровые сервисы для корпоративных клиентов и лучший интернет-банк для корпоративных клиентов в Центральной и Восточной Европе (Global Finance 2018).