Количество зарплатных карт Поволжского банка превысило 2 миллиона штук

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Пользователями зарплатного проекта стали тысячи предприятий малого, среднего и крупного бизнеса, учреждения образования, а также государственные и муниципальные учреждения. Компании, заключившие договор на зарплатное обслуживание, получают возможность быстрого зачисления средств на карты сотрудника. Время зачисления — от 15 минут до 1,5 часа. При подключении сервиса «Сбербанк Бизнес Онлайн» появляется возможность начислять выплаты без необходимости посещать банк, а также отслеживать движение финансовых средств. Компаниям, заключившим зарплатный договор с Поволжским банком, также становится доступна услуга «Банк на работе», позволяющая сотрудникам получать консультации и помощь в оформлении кредитных карт и займов.Сотрудники, получающие зарплату на карту Сбербанка, имеют ряд преимуществ: возможность получить потребительский кредит по льготной ставке, упрощенная процедура оформления и получения кредита, особые условия по ипотеке и т.д. Также владельцы зарплатных карт Сбербанка получают доступ к целому комплексу банковских услуг. Прежде всего, это онлайн-банк Сбербанк Онлайн и услуга Мобильный банк, позволяющие в режиме реального времени оплачивать различные счета, переводить средства, создавать шаблоны платежей, а с помощью интернет-банка – открывать онлайн-вклады, получать статистику по операциям и т.д.Все держатели дебетовых карт Сбербанка могут стать участниками бонусной программы «Спасибо от Сбербанка» и получать в качестве бонусных баллов 0,5% от покупки, а также дополнительные бонусы от партнеров акции. Участники зарплатных проектов могут оформить карту с индивидуальным дизайном. Наконец, держателям карт Сбербанка уровня Classic и выше доступно снятие наличных без комиссии в банкоматах дочерних банков Сбербанк в Беларуси, Казахстане, Турции, Чехии и др. странах.