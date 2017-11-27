Клиенты Сбербанка оплатили налоги через смартфоны почти на 10 млрд рублей
27 ноября 2017 15:37
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В этом году Сбербанк запустил обновленное приложение Сбербанк Онлайн для Android и iPhone с возможностью оплаты налогов по штрих-кодам.
«До окончания срока уплаты имущественных налогов за 2016 год осталось всего несколько дней. Мы напоминаем нашим клиентам, как это можно сделать проще всего. Для проведения платежа достаточно достать из кармана телефон и отсканировать штрих-код на квитанции с помощью нашего мобильного приложения – не нужно ходить в отделение или искать устройство самообслуживания. Мы отмечаем значительный интерес к новой технологии – каждый второй налоговый платеж наши клиенты проводят в мобильном приложении Сбербанк Онлайн с помощью штрих-кода», – рассказал директор дивизиона «Платежи и переводы» Сбербанка Игорь Мамонтов.
Согласно Налоговому кодексу, до 1 декабря 2017 года граждане должны уплатить транспортный, имущественный и земельный налоги за 2016 год.
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